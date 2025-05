Sainz diz ter previsto dificuldades de Hamilton na Ferrari: "Não há segredos neste esporte"

A- A+

A adaptação de Lewis Hamilton à Ferrari neste ano de estreia tem sido um dos assuntos mais discutidos no início da temporada da Fórmula 1. E quem conhece bem o ambiente da escuderia italiana é Carlos Sainz Jr., atual piloto da Williams, que comentou sobre as dificuldades enfrentadas pelo heptacampeão mundial. Nesta quinta-feira, o espanhol afirmou que já esperava pelos problemas enfrentados pelo britânico em sua nova equipe.

"Eu sempre disse que, para conhecer um carro bem, você precisa pelo menos de meio ano a um ano para viver tudo com aquele carro Isso não significa que você não pode ter boa performance naquele ano. Você pode ter 100% ou 99% de performance, e o 99% ainda pode ser muito bom. Mas o 100%, com certeza, tem coisas que você precisa de meio ano, eu diria, para viver", afirmou Sainz.

Hamilton chegou à Ferrari nesta temporada após 12 anos na Mercedes. Apesar de ter vencido a corrida sprint no GP da China, o britânico ainda não conseguiu encontrar consistência. Ele ocupa atualmente a sétima posição no Mundial de Pilotos, com 31 pontos, desempenho abaixo do esperado para um piloto com suas conquistas.

Sainz, que deixou a Ferrari ao fim de 2024 após quatro vitórias com a equipe de Maranello, reforçou que a curva de aprendizado é inevitável. "Não, eu não estou nada surpreso. Eu esperava isso para mim, e esperava isso para ele, porque não há segredos neste esporte", disse o espanhol.

O piloto da Williams também apontou o desafio de competir com nomes como Charles Leclerc (seu ex-companheiro na Ferrari) e Alexander Albon (com quem forma dupla na Williams atualmente), companheiros de equipe que já estão adaptados e extraem o máximo do carro. "Quando você está contra dois pilotos como Alex e Charles, que conhecem totalmente a equipe e já estão desempenhando na capacidade máxima, você só pode ser um pouco melhor ou igual a eles. Você não pode chegar do nada e ser dois, três décimos mais rápido, não é possível. Eles já estão no limite do carro", explicou.

Na atual temporada, Sainz também passa por dificuldades na Williams. Com apenas cinco pontos somados, está longe do desempenho de seu companheiro Albon, que tem 20. Seu melhor resultado foi um oitavo lugar no GP da Arábia Saudita.

Hamilton, por sua vez, ainda tenta se adaptar ao carro e à nova rotina dentro da equipe italiana. Recentemente, ele mesmo classificou algumas atuações como "horríveis" e previu uma "temporada dolorosa", embora mantenha o otimismo com o projeto.

Os pilotos voltam às pistas no próximo fim de semana para o Grande Prêmio de Miami, nos Estados Unidos. A corrida está prevista para domingo, às 17h, horário de Brasília.



