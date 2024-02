A- A+

Formula 1 Sainz domina segundo dia de destes de pré-temporada da F1 Perez e Hamilton fecharam os três melhores tempos do dia

O piloto espanhol Carlos Sainz (Ferrari) fez o melhor tempo do segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1, nesta quinta-feira (22), no circuito de Sakhir, no Bahrein.

Sainz superou em 758 milésimos a Red Bull do mexicano Sergio Pérez, e em mais de um segundo a Mercedes de Lewis Hamilton, que no ano que vem tomará seu lugar na Ferrari.

Neste segundo e penúltimo dia de testes, que terminarão na sexta-feira, o tricampeão Max Verstappen não foi para pista porque cada equipe conta com apenas um carro para fazer os ajustes visando a nova temporada.

- Classificação final do segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein:

1. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 1:29.921 (84 voltas)

2. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) +0.758 (129)

3 Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +1.145 (123)

