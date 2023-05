A- A+

Náutico "Saio com a cabeça erguida", comunica Dado Cavalcanti após demissão do Náutico O treinador foi desligado do Timbu nesta segunda-feira (15); derrota para Aparecidense no fim de semana pesou na decisão

Dado Cavalvanti emitiu um comunicado após sua demissão do posto de treinador do Náutico, nesta segunda-feira (15). Em uma publicação no instragram, o técnico se despediu do clube que comandou pela terceira vez na carreira, agradeceu a oportunidade e afirmou sair de "cabeça erguida". Confira a nota completa:

"Hoje me despeço do cargo de treinador do @nauticope. Saio com a cabeça erguida e com a certeza de ter vivido cada minuto, a frente do clube, com muita intensidade. Agradeço enormemente a todos os membros da comissão técnica, que juntos, estabelecemos processos internos nunca vistos no clube.

Aos atletas, meu muito obrigado pela confiança e lealdade. Nesse período houve muita integração com a base, trazendo vários frutos para o futuro. Se contribuí com a evolução individual de vocês, me sinto ainda mais realizado. Aos dirigentes, obrigado pela oportunidade e para a imensa torcida, meu respeito máximo e minha torcida para a conquista dos objetivos traçados. Obrigado ".

A demissão de Dado aconteceu após o início ruim na terceira divisão. O Timbu venceu dentro de casa contra o São José-RS, mas foi superado por Manaus e Aparacidense fora de casa.

Retrospecto de Dado

O treinador chegou ao Náutico para sua terceira passagem no segundo semestre de 2022 para a reta final da Série B. Mesmo com a confirmação do rebaixamento ele foi mantido no clube.

Somando com a atual temporada, foram 41 partidas, com 17 vitórias, seis empates e 18 derrotas (46,34% de aproveitamento). Em 2023, o Náutico disputou 28 partidas enquanto esteve sob o comando de Dado. Foram 14 vitórias, seis empates e oito derrotas (57,14% de aproveitamento).

A primeira passagem de Dado no Náutico tinha sido em 2014, quando realizou 23 partidas. A segunda foi em 2017, com 23 jogos disputados.

Além de Dado, o Náutico anunciou nesta segunda (15) as demissões do auxiliar Pedro Gama e do executivo de futebol Nei Pandolfo.

Otávio Augusto, técnico do sub-20, vai comandar o time enquanto não chega um novo treinador.

