CONFIANÇA "Saio nada": treinador do Santa Cruz assegura permanência no cargo Declaração foi dada por Ranielle Ribeiro após o empate sem gols contra o Sport, neste sábado

Com um histórico recente de três derrotas e um empate, o treinador Ranielle Ribeiro, do Santa Cruz, vem sendo criticado pela torcida, mas assegurou que permanecerá no cargo, afastando suposições sobre uma possível saída do clube. A declaração foi dada por ele, durante entrevista coletiva, após o empate sem gols com o Sport, no Clássico das Multidões deste sábado (18), na Arena de Pernambuco.

“Eu sair do clube? Saio nada”, disse rindo, antes de justificar a postura.

“Se eu fizesse um mau trabalho internamente, se não tivesse gerenciamento e trabalho, a diretoria já tinha me mando embora. Eles veem as condições que nós temos. Temos limitações em alguns setores, mas a partir de quarta-feira o torcedor vai se voltar ao nosso lado”, complementou.

A “virada de chave” projetada por ele será quando o Santa Cruz receberá o Fortaleza, no estádio do Arruda, em jogo que vale a classificação na Copa do Nordeste para os tricolores pernambucanos. A previsão é de que a partida aconteça às 21h30 da próxima quarta-feira (22).

“Estou sempre concentrado no próximo desafio. Estou focado no Fortaleza e quando acontecer a saída, será pelas necessidades que o futebol exige”, disse.

