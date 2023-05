Saka, destaque na temporada, renova contrato com o Arsenal

O atacante inglês Bukayo Saka assinou um contrato de longa duração com o Arsenal, anunciou nesta terça-feira (23) o clube londrino, sem informar a duração do novo vínculo do jogador.

Segundo a imprensa britânica, Saka, de 21 anos, firmou com os 'Gunners' até 2027.

"Manter nossos melhores jovens talentos é essencial para o nosso progresso contínuo e Bukayo representa uma parte muito importante para a nossa equipe e para o futuro", comemorou o técnico Mikel Arteta, citado em um comunicado do Arsenal.

Na atual temporada, Saka marcou 14 gols e fez 11 assistências.





From Hale End to first team. Arsenal through and through.



It’s time for the next chapter.



Bukayo Saka: Gunner pic.twitter.com/ngVKSlJ1UG