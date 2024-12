A- A+

Futebol Salah brilha, Liverpool derrota Tottenham em jogo de nove gols e dispara na liderança do Inglês Com os dois gols marcados neste domingo, o atacante ultrapassou Billy Liddell e assumiu a quarta posição entre os maiores goleadores da história do clube

O Liverpool deu uma aula de contra-ataque e com o brilho do seu atacante Mohamed Salah, que chegou a 15 gols no Campeonato Inglês, atropelou o Tottenham por 6 a 3, neste domingo, no Tottenham Hotspur Stadium, pela 17ª rodada. Destaque também para Luis Díaz. O colombiano quebrou um jejum de dez partidas sem balançar as redes.

Com os dois gols marcados neste domingo, Salah ultrapassou Billy Liddell e assumiu a quarta posição entre os maiores goleadores da história do Liverpool. O egípcio tem 373 partidas pelo clube e 229 gols marcados, contra 228 do escocês, que soma 534 partidas. Eles estão atrás apenas de Gordon Hodgson (241), Roger Hunt (285) e Ian Rush (346).

O Liverpool fez jus ao retrospecto contra o rival com mais uma vitória épica. Nos últimos 20 confrontos entre eles, o Tottenham venceu apenas duas partidas, empatou cinco e perdeu 13.

O bom momento do Liverpool, inclusive, reflete na tabela de classificação. Com o tropeço do Chelsea, abriu quatro pontos na liderança: 39 a 35. O Arsenal é o terceiro, com 33, seguido pelo Nottingham Forest, com 31. Já o Tottenham continua com uma campanha modesta, no 11º lugar, com 23.

Liverpool e Tottenham entraram em campo buscando vencer a partida, mas o líder do campeonato vive grande fase e não deu a menos chance para o rival. Aos 22, Alexander-Arnold cruzou para Luis Díaz, que cabeceou com estilo para acabar com um jejum de dez jogos sem gols.

O Tottenham continuou batendo o Liverpool de igual para igual e foi castigado. Aos 35, Robertson cruzou, Szoboszlai desviou com o ombro e Mac Allister completou de cabeça para o gol. O time da casa até chegou a diminuir, aos 40, com Maddison, mas foi apenas um susto.

Aos 45, o Liverpool silenciou o estádio ao fazer 3 a 1. Szoboszlai tabelou com Salah e tocou entre as pernas de Forster para ampliar. A vantagem era tão grande que o Tottenham resolveu ir para o tudo ou nada na segunda etapa. O time visitante, então, foi ainda mais aniquilador.

Em um contra-ataque espetacular, aos oito, Mac Allister acionou Gapko, que tocou para Luis Díaz. O colombiano voltou para Gapko, que chutou em cima da marcação. A bola sobrou para Salah. O egípcio só empurrou. O quinto saiu aos 15, novamente com Salah, que se isolou na artilharia do Inglês.

Apesar da vitória esmagadora, o Liverpool continuou atacando e desperdiçou grandes oportunidades, principalmente com Luis Díaz. O Tottenham chegou a fazer dois gols, com Kulusevski e Solanke, mas não ficou nem perto de impedir mais uma vitória do líder da competição.

Até pela resposta imediata do Liverpool. Aos 40, Luis Díaz recebeu de Salah pela direita, dentro da área, rodou o corpo e fez o sexto, fazendo com que os torcedores do Tottenham deixassem o estádio mais cedo.

O Liverpool volta a campo na quinta-feira, às 17h, pelo horário de Brasília, para enfrentar o Leicester, no Anfield. Já o Tottenham visita o Nottingham Forest, no mesmo dia, às 12h, no City Ground.

