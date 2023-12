Salah, do Liverpool, faz publicação de Natal citando conflinto na Faixa de Gaza: "guerra brutal"

A- A+

O egipício Mohamed Salah aproveitou o clima natalino e fez uma publicação nas redes sociais para comentar sobre a guerra no Oriente Médio com o pedido para o mundo não esquecer o conflito que atinge a Faixa de Gaza, na Palestina.

"O Natal é uma época em que as famílias se reúnem e comemoram. Com a guerra brutal em curso no Médio Oriente, especialmente a morte e a destruição em Gaza, este ano chegamos ao Natal com o coração pesado e partilhamos a dor das famílias que estão de luto pela perda dos seus entes queridos. Por favor, não os esqueça e não se acostume com o sofrimento deles. Feliz Natal", escreveu Salah em sua publicação feita nesta segunda-feira (25).

No ano passado, o atacante do Liverpool, apesar de ser muçulmano, tinha publicado uma foto frente à uma árvore de Natal com sua família. Porém, a publicação deste ano teve apenas uma árvore de Natal em preto e branco.

Veja também

