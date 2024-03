Salah estreia pelo Liverpool em 2024 e Klopp celebra reforço de peso para 'decisões'

A- A+

Pela primeira vez em 2024, o Liverpool contará com o astro Mohamed Salah. O técnico Jürgen Klopp anunciou nesta quarta-feira que o ídolo egípcio está recuperado de uma lesão muscular no tendão da coxa e pronto para ajudar a equipe inglesa na fase decisiva da temporada.



O estreia do atacante pelo clube no ano ocorre nesta quinta-feira, no embate de volta das oitavas de final da Liga Europa, diante do Sparta. Com vantagem de 5 a 1 na ida, em Praga, o atacante terá um cenário ideal para o retorno em Anfield.



"Não tenho certeza se ele está pronto para os 90 minutos, não tenho certeza se devemos utilizá-lo os 90 minutos, mas ele está pronto para começar o jogo"< afrimou Klopp em entrevista coletiva.





Além da Liga Europa, o Liverpool tem enorme confiança que pode erguer o título do Campeonato Inglês - tem o mesma pontuação do líder Arsenal - e o retorno de Salah aumenta as expectativas para o técnico, que já anunciou que deixa o clube ao fim da temporada.



"É muito importante darmos ritmo para Mo e ele está pronto, em ótima forma", disse Klopp, revelando que a volta já poderia ter ocorrido no clássico com o Manchester City (empate por 1 a 1 na partida passada). "Ele estava pronto para começar o último jogo, mas você não sabe por quanto tempo faria sentido e esse é sempre o problema quando os jogadores voltam", seguiu.



Apesar de o clássico ter sido disputado com conotação de decisão, o técnico não quis arriscar. "Há mais 10 jogos do Campeonato Inglês e, esperançosamente, mais jogos europeus e da Copa (da Inglaterra), e eles são igualmente importantes", explicou.



"Salah normalmente consegue jogar jogo após jogo. Atualmente ele ficou fora por um tempo surpreendentemente longo (se machucou defendendo o Egito, dia 1º de janeiro, pela Copa das Nações Africanas). Ele está de volta e temos que ter certeza de que podemos contar com ele de forma consistente."

Veja também

Champions League Borussia Dortmund vence PSV e vai às quartas da Champions