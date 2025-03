A- A+

Futebol Internacional Nova proposta é 'maior do que qualquer outra', e Salah pode renovar com Liverpool, diz jornal Saída de Trent Alexander-Arnold facilitaria a liberação de fundos para aumento salarial do egípcio

O atacante Mohamed Salah está próximo de ter seu contrato com o Liverpool renovado, de acordo com o jornal egípcio Masrawy. A saída do lateral inglês Trent Alexander-Arnold facilitaria a apresentação de uma nova proposta do time.

Segundo o periódico, ambas as partes entraram em uma fase muito mais intensa de negociações nos últimos dias. Com isso, um "avanço significativo" aconteceu e o egípcio está mais próximo do que nunca de um novo contrato.

O Masrawy detalha que uma fonte próxima intermediou as tratativas.

"A direção do Liverpool abriu a porta às negociações com Rami Abbas, agente de Mohamed Salah, para renovar o contrato. As negociações entre o Liverpool e Abbas estão muito mais avançadas do que nunca e a proposta apresentada é superior a qualquer outra feita anteriormente ao jogador", escreveu o periódico.

Salah tem 32 gols e 22 assistências em 43 jogos. A saída de Trent Alexander-Arnold, que também está em final de contrato e deve assinar com o Real Madrid, também influenciou a situação, já que permitirá a libertação de mais fundos e o aumento da oferta.

Veja também