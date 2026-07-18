Salah pode acertar com o Besiktas após deixar o Liverpool, diz imprensa turca
Atacante egípcio prioriza permanecer no futebol europeu e negocia contrato de uma temporada, com opção de renovação
Livre no mercado após encerrar sua passagem pelo Liverpool, Mohamed Salah está próximo de definir o próximo destino da carreira. Segundo o canal turco ASpor, o atacante egípcio negocia em estágio avançado sua transferência para o Besiktas.
De acordo com a publicação, o advogado do jogador já está em Istambul para concluir os detalhes do acordo. A primeira reunião entre as partes teria sido considerada positiva, e as conversas agora giram em torno dos últimos ajustes contratuais.
A proposta do Besiktas prevê um contrato de uma temporada, com opção de renovação por mais um ano. Inicialmente, Salah desejava assinar por dois anos, também com possibilidade de extensão.
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O clube turco ofereceu um salário de 12 milhões de euros por temporada, cerca de R$ 70,3 milhões na cotação atual. O valor se aproxima da pedida do atacante, que, segundo a imprensa local, reduziu sua exigência inicial de 15 milhões de euros anuais (aproximadamente R$ 87,9 milhões) para facilitar o acordo.
Além dos vencimentos, Salah também deverá receber um percentual sobre a venda de camisas, cláusula considerada importante nas negociações.
Ainda segundo a ASpor, o egípcio recebeu uma proposta financeiramente superior do futebol da Arábia Saudita, mas priorizou a permanência no cenário europeu.