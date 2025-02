Verstappen na pole e Hamilton em segundo: veja os salários dos 20 pilotos da Fórmula 1

A- A+

A Fórmula 1 é uma das competições mais populares do mundo esportivo. Os pilotos são verdadeiras estrelas e seus nomes são conhecidos no mundo todo. As equipes estão apostando alto em cada uma delas e ainda mais para a temporada de 2025. E um dos atrativos é saber os salários dos motoristas em um grid com muitas mudanças.

Neste contexto, o campeão holandês Max Verstappen continua no topo da folha salarial, com cerca de 65 milhões de dólares e está cinco acima dos 60 que receberá Lewis Hamilton, que é a nova aquisição da Ferrari e receberá mais 10 milhões em comparação com o que ele estava embolsando na Mercedes, de acordo com estimativas do Racing News 365.

O mapa também mudou em relação à temporada passada em termos de salários, já que Charles Leclerc não é mais o piloto mais bem pago da Ferrari e ficaria com 34 milhões anuais, em comparação com 26 milhões de Hamilton. Uma mudança completa, mas que se deve ao impacto comercial que a equipe tem por ter um piloto que tem sete títulos mundiais na categoria.

Em quarto lugar está um dos mais valorizados pela carreira e experiência: Fernando Alonso, com 20 milhões, que aposta numa temporada com maior regularidade e tendo a opção de lutar em alguns Grandes Prêmios pela tão sonhada 33ª corrida, de que esteve perto de vencer Mônaco, Canadá e Holanda há dois anos.



Uma das questões era se Carlos Sainz mudaria muito com a troca da Ferrari pela Williams. O espanhol ganhará cerca de 10 milhões de dólares, o que significa que só perderá dois, apesar de estar em um time com muito menos possibilidades financeiras. O madrilenho também está acima dos 8 milhões de Alex Albon, seu companheiro de equipe, que dividiu o final da temporada com Franco Colapinto.

Os estreantes mais bem pagos

Entre os novos rostos também há diferentes níveis de renda. Entre os que ganharão mais está o pupilo de Fernando Alonso, o brasileiro Gabriel Bortoleto, que receberá dois milhões como primeiro salário na Sauber.

Ele estará no mesmo nível de Kimi Antonelli na Mercedes. Os estreantes Olli Bearman, Liam Lawson e Jack Doohan receberão um salário-base entre 500.000 e 1 milhão por ano, assim como Isaak Hadjar, o francês de origem argelina que está fazendo sua estreia na F1 com a RB Visa.

A folha de pagamento da F1

Max Verstappen (Red Bull Racing): US$ 65 milhões

Lewis Hamilton (Ferrari): US$ 60 milhões

Charles Leclerc (Ferrari): US$ 34 milhões

Fernando Alonso (Aston Martin): US$ 20 milhões

Lando Norris (McLaren): US$ 20 milhões

George Russell (Mercedes): US$ 15 milhões

Carlos Sainz (Williams): 10 milhões de dólares

Pierre Gasly (Alpine): US$ 10 milhões

Alexander Albon (Williams): US$ 8 milhões

Nico Hulkenberg (Stake F1/Audi): US$ 7 milhões

Esteban Ocon (Haas F1): US$ 7 milhões

Oscar Piastri (McLaren): US$ 6 milhões

Lance Stroll (Aston Martin): US$ 3 milhões

Gabriel Bortoleto (Stake F1/Audi): US$ 2 milhões

Yuki Tsunoda (Racing Bulls): US$ 2 milhões

Kimi Antonelli (Mercedes): US$ 2 milhões

Oliver Bearman (Haas): US$ 1 milhão

Liam Lawson (Red Bull Racing): US$ 1 milhão

Jack Doohan (Alpino); $ 500.000/$ 1 milhão

Isack Hadjar (Touros de corrida); $ 500.000/$ 1 milhão

