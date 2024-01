A- A+

Futebol Sales nega vantagem com adiamento de jogo com Retrô e cita confiança em disputar clássico no Arruda Tricolor encara o Náutico no próximo sábado (27), em duelo que ainda não está liberado para acontecer com público no José do Rego Maciel

Até então, o Clássico das Emoções entre Santa Cruz e Náutico, sábado (27), pelo Campeonato Pernambucano, segue marcado para acontecer no Arruda, mas sem liberação de público no estádio - que necessita de reparos para ter a presença da torcida liberada. Com vistoria programada para a quinta (25), os tricolores estão confiantes na permissão da Polícia Militar para ter a arquibancada cheia no confronto.

“Estamos confiantes. O pessoal do patrimonial tem se dedicado para atender o que foi pedido pela federação. A presença do torcedor no Arruda é o 12º jogador e não podemos medir esforços. É de fundamental importância, até porque perdemos o último jogo. Estamos confiantes, trabalhando arduamente para atender os pedidos. Acredito que no sábado temos tudo para ter a presença da torcida”, afirmou o gerente de futebol, Francisco Sales.

Nesta semana, Náutico e Santa Cruz travaram outro embate nos bastidores. Os alvirrubros, assim como o Central, adversário da equipe nesta quarta (24), reclamaram do adiamento da partida entre o Tricolor e o Retrô, que também aconteceria na mesma data. A mudança fez com que a Patativa e o Timbu tivessem menos tempo para se preparar para os duelos do fim de semana. Enquanto a equipe vermelha e branca pega a Cobra Coral, no Clássico das Emoções, os caruaruenses terão pela frente a Fênix.

“Quem começou o ano primeiro foi Santa e Retrô. De todos os clubes do Pernambucano, quem mais jogou foi o Retrô, que fez duas partidas da pré-Copa do Nordeste. Depois vem a gente, que fez uma. Vimos a possibilidade de colocar esse jogo para uma data posterior, tendo esse encaixe por não estarmos na Copa do Nordeste. Não teve essa desigualdade. Se a gente tivesse esse jogo na quarta, poderíamos falar que teríamos um jogo a mais. A questão do desgaste é para todos. Todos vêm de sequência forte. Náutico e Central vão jogar hoje e terão tempo para recuperar os atletas, jogando no sábado”, declarou Sales.

