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COPA DO MUNDO Saliba agrava lesão ao disputar a final da Champions e pode ser cortado da Copa pela França Saliba tinha tudo para formar parceria com Upamecano na Copa. Caso seu corte seja confirmado, Konaté, surge como favorito para herdar a vaga

Vice-campeão da Champions League com o Arsenal, o zagueiro William Saliba pode ter nova frustração nos próximos dias. O defensor atuou os 120 minutos da decisão em Bucareste com uma lesão não revelada que se agravou e pode ocasionar seu corte da Copa do Mundo pela França.



O defensor já vinha sentindo dores, mas não quis desfalcar o Arsenal na busca pelo inédito título de clube europeu - acabou perdendo a decisão nos pênaltis para o Paris Saint-Germain - e agora pode ficar afastado dos gramados por "diversas semanas".



A Federação Francesa de Futebol (FFF) já vinha monitorando o jogador e agora ele passará por exames médicos nesta segunda-feira para saber a real gravidade do problema. A depender do período estipulado para a reabilitação, o corte acabará inevitável.





O técnico Didier Deschamps já foi avisado que pode perder o atleta de 25 anos na busca pelo terceiro título mundial em gramados dos Estados Unidos, México e Canadá. O defensor é apontado como um dos melhores do planeta e nome de peso no estrelado elenco francês.



Entre as favoritas, a França está no Grupo I da Copa do Mundo, no qual não deve ter trabalho para fechar na liderança. A seleção europeia estreia diante de Senegal, no dia 16. Depois, encara o Iraque (dia 22) e por fim, encara a Noruega (26).



Saliba tinha tudo para formar parceria com Upamecano na Copa. Caso seu corte seja confirmado, Konaté, zagueiro de saída na reformulação do elenco do Liverpool, surge como favorito para herdar a vaga.

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