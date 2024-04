Saltador brinca após viralizar com "tombaço" na inauguração de centro aquático polêmico de Paris

A- A+

Medalhista de bronze no Campeonato Mundial de Natação de 2023 e uma das esperanças de pódio da França nas Olimpíadas Paris-2024, o saltador Alexis Jandard viralizou nas redes sociais ao levar um tombo durante a inauguração do centro aquático da competição.

O atleta participava de uma demonstração da modalidade quando se desequilibrou no trampolim, bateu de costas na prancha e caiu na água. Tudo isso diante dos olhares atentos do presidente francês, Emmanuel Macron, da ministra dos Esportes, Amélie Oudéa-Castéra, e de dezenas de câmeras e jornalistas.

As imagens da queda viralizaram nas redes sociais. Poucas horas após o acidente, o vídeo já havia sido visualizado e compartilhado mais de 1 milhão de vezes. Em postagens nas redes sociais, Alexis Jandard reagiu de forma bem-humorada à própria desventura.

"Ok, está na hora. Vou falar porque, com o que aconteceu, acho que vocês querem um pequeno esclarecimento" disse ele, aos risos. "Está tudo bem, não me machuquei. Teve um pouco de sangue, mas não é grave, não vai me impedir de ir treinar esta tarde. Tive um pouco de fraqueza na perna, que me fez cair. Caí diante do Presidente da República, caí diante de toda a França. Divirtam-se [com o vídeo]. É hora de me gabar porque, francamente, eu mereço."

French Olympic diver Alexis Jandard, 26, slipped and fell into the water as athletes performed in the inauguration ceremony of an Olympic aquatics centre north of Paris yesterday. In reply, he said: "Thanks for the support! For your information, my back is fine, but my ego…" pic.twitter.com/jtCcyyATfl — RTÉ News (@rtenews) April 5, 2024

O mergulhador de 26 anos, qualificado para as Olimpíadas de Paris na prova sincronizada de 3 metros, publicou uma foto de suas costas com arranhões e vestígios de sangue. A queda do atleta ocorreu numa das estruturas mais emblemáticas — e polêmicas — dos Jogos.

A história do Centro Aquático Olímpico — única instalação permanente construída para os Jogos de Paris, inaugurada nesta quinta-feira por Macron — registrou entraves desde o início e obrigou os organizadores a fazer malabarismos para tirar do papel uma das estruturas mais emblemáticas da competição.

Há mais de sete anos, no dossiê de candidatura, a piscina olímpica tinha previsão de custar menos de 70 milhões de euros. Subiu para 90 milhões quando o projeto final foi apresentado, em setembro de 2017. Mas, no fim das contas, terá custado 175 milhões (R$ 950,9 milhões, na cotação atual).

O mais curioso de tudo é que, no final, o centro não vai receber as provas olímpicas de natação — porque é pequeno demais para um evento deste tipo. O Centro Aquático Olímpico (CAO), ligado ao Stade de France por uma passarela sobre a via A1, vai acolher as provas classificatórias de natação artística, saltos ornamentais e polo aquático.

