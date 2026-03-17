Salvador Basketball x Sport: saiba onde assistir o duelo nordestino na LBF
Partida terá transmissão gratuita no Youtube, a partir das 19h
O Sport visita o Salvador Basketball pela segunda rodada da Liga de Basquete Feminino (LBF), nesta terça-feira (17), no Ginásio da Adelba, na capital baiana, a partir das 19h30.
As equipes nordestinas, que entraram na LBF na temporada 2026, ainda buscam a primeira vitória na competição após estrearem com derrotas.
Começando longe de casa, o Sport foi derrotado em Brasília para o Cerrado Basquete pelo placar de 64 a 53. Pelo outro lado, o Salvador também começou como visitante e foi derrotado pelo Sampaio Corrêa por 81 a 54.
Dentro de quadra, o destaque rubro-negro na primeira partida foi a armadora Ana Júlia, de 22 anos. A cria da casa marcou 16 pontos e anotou oito assistências, se tornando a principal referência ofensiva do time até agora.
Para conquistar a primeira vitória no retorno à LBF, o Leão precisará melhorar no quesito de erros não forçados. No jogo de Brasília, o Sport desperdiçou vários ataques com erros de passe.
Salvador x Sport - saiba onde assistir
Data: 17/03
Horário: 19h30
Local: Ginásio da Adelba (Salvador/Bahia)
Transmissão: Live Basketball BR