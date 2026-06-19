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Futebol "Salvo" pelo Recife, haitiano Jean Baptiste terá coração dividido no jogo entre Brasil e Haiti Engenheiro e fã de Ronaldinho, torcedor diz que sairá feliz independente do resultado do duelo desta sexta-feira (19), pelo Grupo C da Copa do Mundo

O Recife salvou a vida de Jean Baptiste. Antes mesmo dele pisar na capital pernambucana. A ansiedade em saber mais sobre a cidade que o receberia após ganhar uma bolsa de estudos para concluir uma graduação na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) fez com que ele estivesse longe do lugar errado e da hora errada. Um recomeço. Desejado por ele, forçado ao Haiti. Reconstrução é uma palavra que o haitiano e o país conhecem bem e que também é a base da seleção na Copa do Mundo de 2026.

Após 52 anos, o Haiti volta a disputar o torneio. A primeira e única vez tinha sido em 1974. O retorno ao maior evento de futebol do planeta também foi o primeiro após a nação se recuperar de um terremoto que devastou o país, em 2010, afetando mais de três milhões de habitantes e causando a morte de aproximadamente 200 mil pessoas. Por pouco, uma delas não foi Jean.

“No dia do terremoto, eu deveria estar na universidade, mas faltei para ir até a casa da minha prima, em Porto Príncipe (capital do Haiti) e pesquisar sobre Recife, a cidade que eu ia morar após ganhar a bolsa de estudos”, afirmou o engenheiro de 40 anos.

“Eu me lembro de ouvir o barulho e cair por conta do tremor. Quando eu fui até a rua, ouvi gritos. O céu estava escuro, vários incêndios, pessoas sangrando… Aí eu percebi o impacto. Na minha sala da universidade, todos que estavam acompanhando a aula no momento morreram”, lamentou.

Um mês depois, Jean já estava no Brasil, país que virou sua segunda casa nos últimos 16 anos. “Eu já conhecia o Brasil por conta do futebol, do carnaval e da alegria das pessoas. Quando vim para cá, eu pude ter a confirmação de tudo isso”, contou.

Paixão por Ronaldinho

Jean é fã da Seleção Brasileira desde a Copa do Mundo de 1998. Nem mesmo a derrota para a França arrefeceu a admiração. A recompensa veio em 2002, com a festa do penta. Em especial por conta do ídolo do haitiano, Ronaldinho Gaúcho.

“Ele é uma pessoa que muitos haitianos admiram. Alguém que, mesmo na dificuldade, está sempre sorrindo. Nós também somos assim”, declarou. Segundo Jean, porém, a torcida brasileira passou a dividir espaço nos últimos anos com outra seleção. “Uma parte torce para o Brasil e outra para a Argentina”.

O engenheiro não esteve na arquibancada do Estádio Sylvio Cator, em Porto Príncipe, em 2004, para acompanhar o chamado “Jogo da Paz” entre Brasil e Haiti, vencido pelos brasileiros por 6x0, em encontro de caráter humanitário e diplomático para chamar a atenção internacional para os problemas socioeconômicos dos haitianos. Mas nem foi preciso estar para ter a dimensão do que foi o dia. “Foi uma verdadeira festa. Todos comemoraram os gols do Brasil e o fato de verem Ronaldinho de perto”.

Jean chegou a se arriscar no futebol em 2019, durante a Copa dos Refugiados e Imigrantes. Pessoas vindas de países como Senegal, Cabo Verde, Venezuela e Angola participaram de jogos na Arena de Pernambuco. Confessou não ser dos mais habilidosos, mas declarou ter mais confiança nos compatriotas no Mundial em 2026.

“Temos alguns atletas que podem surpreender como Wilson Isidor (atacante) e Dominique Simon (meia). É uma seleção que está se reconstruindo, mas ainda não temos uma grande identificação com ela. É estranho, mas torcemos mais pelo Brasil do que para o Haiti. Como na Copa de 1974 perdemos todos os jogos, a meta agora é fazer ao menos um ponto. Contra a Seleção Brasileira, eu quero que os haitianos marquem logo um gol e depois vou torcer para o Brasil fazer um. Vou ficar feliz de todo o jeito. No fim, é tudo festa”.

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