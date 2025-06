A- A+

Futebol Salzburg e Al-Hilal empatam sem gols e embolam Grupo H do Mundial, que tem o Real como líder Austríacos e sauditas ficaram no 0x0, neste domingo (22), em Washington

Time europeu menos badalado no Mundial de Clubes, o austríaco Salzburg resistiu à pressão, especialmente no primeiro tempo, do milionário Al-Hilal, ex-time de Neymar e do técnico Jorge Jesus na Arábia Saudita, neste domingo, no Audi Field, em Washington. O empate sem gols deixou o Salzburg na segunda posição no Grupo H, com a mesma pontuação (4) do líder Real Madrid, mas em desvantagem no saldo de gols. O Al-Hilal é o terceiro com 2.

Na quinta-feira, às 22h (de Brasília), o Salzburg enfrenta o Real Madrid na Filadélfia, e o Al-Hilal joga com o já eliminado Pachuca, que ainda não pontuou, em Nashville. Os classificados do Grupo H cruzam nas oitavas de final com os do G, que tem Juventus, Manchester City, Wydad Casablanca e Al Ain.

A rodada final pode terminar com um triplo empate entre Real Madrid, Salzburg e Al-Hilal, todos com cinco pontos. Neste caso, será levado em conta o placar de um possível empate entre o time espanhol e o austríaco. O critério de desempate pode ser o número de gols marcados nos confrontos diretos. Assim o Salzburg pode ser eliminado invicto e com apenas um gol sofrido.

Neste domingo, em Washington, com as duas equipes bem posicionadas em campo, a partida começou com os jogadores tentando construir os lances em velocidade. Foi assim que Al-Hilal, com Cancelo arrematando para fora pela direita, e Salzburg, com Onisiwo finalizando para a defesa de Bono, construíram suas primeiras oportunidades.

Após o início truncado pelo duelo tático, o Al-Hilal, recheado de estrangeiros como os brasileiros Renan Lodi, Malcom e Marcos Leonardo e os portugueses João Cancelo e Rubén Neves, tinha mais posse de bola, dominando as ações e rondando a área do Salzburg, que pressionado tinha dificuldade para deixar o setor defensivo. No final do primeiro tempo, o time austríaco até conseguiu se aventurar no ataque, mas sem finalizar com perigo.

O Salzburg iniciou a segunda etapa novamente bem posicionado na defesa e logo conseguiu encaixar um rápido contra-ataque que resultou em duas ótimas chances salvas pelo goleiro Bono e pela zaga saudita, quase em cima da linha, após cobrança de escanteio

Com o rival buscando mais o ataque, o Al-Hilal também tinha mais espaço para suas ações ofensivas. O time saudita, porém, diminuiu bastante a intensidade na segunda etapa, o que também havia acontecido no empate com o Real Madrid na estreia do Mundial.

Com o desgaste de seus jogadores, o técnico do Al-Hilal, Simone Inzaghi, precisou mexer na equipe e tirou Malcolm e Cancelo. Os dois times perderam o poder de compactação exibido no começo do duelo, e as finalizações ficaram mais frequentes, mas sem nenhum sucesso.





