Futebol Sam é elogiado por Guilherme dos Anjos por fazer pressão psicológica no adversário Atacante marcou dois gols na vitória do Náutico por 3x0 diante do Ituano, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro

Com a lesão de Paulo Sérgio e a decisão da comissão técnica em poupar Bruno Mezenga, pendurado com dois cartões amarelos, coube a Samuel Otusanya iniciar como titular no Náutico na partida diante do Ituano, no encerramento da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Oportunidade que o nigeriano aproveitou bem, marcando dois dos três gols alvirrubros no triunfo por 3x0, nos Aflitos.





“Sabia que Sam poderia nos entregar isso, mas não tão rapidamente. Achei que o processo de adaptação seria maior. Para mim, ele é novo, mas ele está em casa, é o ambiente dele”, elogiou o auxiliar-técnico do Náutico, Guilherme dos Anjos.

Mas não é apenas pelos gols que o nigeriano tem agradado a comissão. “Sam traz a parte psicológica da pressão. Não é só uma questão tática, de roubar a bola, mas também colocar o adversário sob uma pressão tão grande que ele se fragiliza. Sam, pelo vigor físico, traz isso de positivo. Traz também a torcida a favor. Dá um trabalho danado traduzir (do português para o inglês) tudo para ele. Oração, palestra, preleção, mas faz parte. O lado positivo é que ele compreende a nossa forma de jogar. Pela dedicação, foi coroado com dois gols”, contou.

Histórico

Na primeira passagem pelo Náutico, no início de 2025, Samuel Otusanya marcou três gols em 16 jogos. Uma das bolas na rede foi na vitória do Timbu por 2x1 diante do Sport, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano.

Em abril, porém, o atacante foi negociado com o Criciúma. No clube catarinense, foram oito jogos e nenhum gol marcado. Jejum que acabou perante o Ituano, ajudando o Timbu a manter a sequência invicta de 11 jogos na temporada e 12 na Série C.

