Sampaio Corrêa recebe o líder Vitória pela Série B 2023; confira escalações e onde assistir

Nesta sexta-feira (20), o estádio Castelão, em São Luís (MA), será palco de um confronto importante na Série B do Campeonato Brasileiro. O líder, Vitória, enfrentará o Sampaio Corrêa, que luta para evitar o rebaixamento. A bola rola às 19h.

O Vitória vive um bom momento, liderando a tabela da Série B com 61 pontos. Nas últimas cinco partidas, a equipe baiana obteve quatro vitórias e sofreu apenas uma derrota, tornando o acesso à Série A praticamente garantido. De acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no momento, o Leão possui 98,5% de chance de se classificar para a primeira divisão, enquanto o Sport tem 49,2%. Na última rodada, os baianos venceram o Guarani por 2x0, ampliando ainda mais sua vantagem na liderança.

Por outro lado, o Sampaio Corrêa enfrenta uma má fase, sem vencer há três jogos. Atualmente, o time ocupa a 13ª posição na tabela, com 36 pontos. A situação do clube maranhense é preocupante, pois está apenas três pontos acima da zona de rebaixamento da Série B.

Para o confronto, o técnico do Vitória, Léo Condé, terá desfalques importantes na defesa. Wagner Leonardo, zagueiro ex-Náutico, está suspenso, e seu substituto imediato, Yan Souto, está fora devido a dores no abdômen. Por outro lado, o meio-campista Matheus Trindade (ex-Náutico) está de volta e disponível no banco de reservas.

O Sampaio Corrêa, comandado pelo ex-técnico do Náutico, Fernando Marchiori, também terá que lidar com desfalques de Mateus Pivô, suspenso por ter sido expulso na última rodada, e Neto Paraíba, em recuperação de uma lesão no joelho. No entanto, a equipe maranhense contará com o retorno de alguns jogadores, incluindo o volante Mikael, o zagueiro Rafael Jansen e o lateral Pará.

No primeiro encontro entre as equipes nesta temporada, o Leão da Barra venceu por 2x1, com gols de Wagner Leonardo e Welder Costa, virando o jogo após Ytalo abrir o placar para a Bolívia Querida.

Onde assistir: SporTV e Premiere

Horário: 19h

Prováveis escalações:

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel, Pará, Gustavo Henrique, Ícaro e Alyson; Lucas Mota. Claudinei e Leandro Ferreira; Robinho, Henrique e Ytalo. Técnico: Fernando Marchiori.

Vitória: Lucas Arcanjo, Railan, Camutanga, João Victor e Edson Lucas; Dudu, Rodrigo Andrade e Matheusinho; Osvaldo, Léo Gamalho e Iury Castilho. Técnico: Léo Condé.



