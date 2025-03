A- A+

Futebol Sampaio Corrêa x Náutico: veja escalações e onde assistir jogo pela Copa do Nordeste Timbu vem de eliminação no Estadual e agora tenta não cair antecipadamente em mais uma competição em 2025

O torcedor alvirrubro passou os últimos dias de Carnaval de cabeça quente após a eliminação precoce do clube no Campeonato Pernambucano, caindo nas quartas de final para o Retrô, nos pênaltis, nos Aflitos. Agora, o objetivo é não ter a paz novamente tirada no feriado da Data Magna. Nesta quinta (6), o Náutico visita o Sampaio Corrêa, no Castelão, pela sexta rodada do Grupo B da Copa do Nordeste.

Com uma vitória, um empate e duas derrotas no Nordestão, o Náutico está na sétima posição do Grupo B, com quatro pontos. A distância para a Juazeirense, em quarto, com cinco, é de apenas um ponto. Pode parecer pouco, mas para quem tropeçou nos três jogos mais recentes da competição, a impressão é de um Timbu em queda. Cenário que pode levar a mais uma desclassificação em 2025.

Em compensação, o adversário do Náutico vive situação ainda mais delicada. O Sampaio não venceu até o momento nos quatro jogos que fez, amargando três derrotas e um empate, ocupando a lanterna, com um ponto.

Escalação

Para o confronto, a boa notícia é a presença do atacante Vinícius. O atacante não jogou diante do Retrô por precaução do clube após não ter sido notificado pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF) se o jogador estaria apto ou não para jogar. O atleta foi regularizado minutos depois do prazo máximo no regulamento do Estadual e o Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) indicou que a decisão da liberação teria de ser da FPF, que não se posicionou.

Em compensação, o Náutico não terá o atacante Paulo Sérgio, com uma fratura no dedo do pé. Além disso, o volante Sousa e o atacante Geovane estão fora dos planos do clube para a sequência da temporada 2025.



Risco

O Náutico, vale citar, pode ficar fora da Copa do Nordeste de 2026. Com a eliminação no Estadual, o Timbu só disputou o torneio regional em caso de título - feito inédito na história. O mesmo vale para a Copa do Brasil do ano seguinte. Na edição atual do mata-mata nacional, os alvirrubros estão na segunda fase e pegarão outro nordestino, o Vitória, no dia 12 de março, no Barradão.

Mesmo sob clima de desconfiança, Marquinhos prega reação no Náutico tomando por base outro clube. “O Remo, ano passado, perdeu o estadual para o maior rival, caiu na primeira fase da Copa Verde e da Copa do Brasil, mas se classificou em oitavo na Série C e hoje está na Série B. O trabalho está sendo desenvolvido e algumas coisas precisam ser corrigidas nesta rota. Vamos sentar com as pessoas responsáveis para tomar algumas decisões”, frisou.

Ficha técnica

Sampaio Corrêa

Alan Costa; Jô, Eduardo, Fábio Aguiar e Thiago Rosa; Cavi, Hudson e Alan Stence; Pimentinha, Alan James e Thiaguinho. Técnico: Arlindo Maracanã

Náutico

Muriel; Marcos Ytalo, Léo Coltro, Felipe Santana e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio, Wenderson e Patrick Allan; Vinícius e Bruno Mezenga (Samuel Otusanya). Técnico: Marquinhos Santos

Local: Castelão (São Luís/MA)

Horário: 19h

Árbitro: Diego da Silva Castro (PI). Assistentes: Marcio Iglesias Araujo Silva e Maura Cunha Costa (ambos do PI)

Transmissão: ESPN

