A- A+

Futebol Sampaio Corrêa x Sport: confira escalações e saiba onde assistir Leão é o quinto colocado da Série B, com 32 pontos, enquanto a Bolívia Querida está em 15º, com 20

Sem vencer há quatro jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport visita o Sampaio Corrêa neste domingo (19), às 18h, no Castelão, pelo encerramento do primeiro turno. O Leão é o quinto colocado, com 32 pontos, enquanto a Bolívia Querida está em 15º, com 20.





Para o jogo diante do Sampaio, ainda não é certo o retorno do meia Jorginho, que se recupera de lesão. Matheus Vargas, Juan Xavier, Lucas André e Labandeira já foram testados como titulares na vaga do camisa 10, mas sem o mesmo sucesso do companheiro.



Sampaio com mudanças



Perante o Sport, o técnico Márcio Fernandes terá os retornos do zagueiro Gabriel Furtado, que volta de suspensão, e do atacante Pimentinha, poupado da partida anterior por questões físicas. A Bolívia Querida está em 15º, com 20.



Onde assistir?



O jogo entre Sampaio Corrêa e Sport será transmitido pela SporTV e pelo Premiere FC



Prováveis escalações



Sampaio Corrêa

Luiz Daniel; Mateus Pivô, Gustavo Henrique, Gabriel Furtado e Vitinho; Jhony Douglas, Robinho, Ferreira e Maurício; Pimentinha e Ytalo. Técnico: Márcio Fernandes.



Sport

Renan; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo Henrique, Fábio Matheus, Edinho e Labandeira; Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira



Local: Castelão (São Luís/MA)

Horário: 18h

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ). Assistentes: Michael Correia e Gustavo Mota Correia (ambos RJ).

Veja também

Futebol Presidente do Petrolina garante que clube disputará Série D em 2024