futebol Sampaoli publica foto do primeiro treino no Flamengo: "Vencer, vencer e vencer" Imagem foi compartilhada pelo técnico argentino pouco depois da apresentação oficial no rubro-negro

Jorge Sampaoli, o novo técnico do Flamengo, compartilhou uma foto do seu primeiro treino à frente da equipe rubro-negra. A imagem foi postada na conta oficial do argentino pouco depois da atividade com os jogadores, no mesmo dia em que foi apresentado pela diretoria do clube, ocasião em que deu entrevista coletiva.

"Trabalhar, trabalhar e trabalhar para vencer, vencer e vencer!", diz a legenda da foto publicada por Sampaoli.

Pouco antes da publicação, Sampaoli afirmou aos jornalistas que treinar o Flamengo era um sonho antigo. O discurso foi corroborado com a diretoria flamenguista, que também declarou ter feito sondagens anteriores ao treinador argentino.

— Passaram muitas oportunidades para vir aqui. Para mim, hoje, era o plano A de escolha. Mais que qualquer proposta da Europa, decidi ficar aqui. Coincidiram as possibilidades e sou grato pela oportunidade — disse o treinador.

