A- A+

Polêmica Samudio, ex-Cruzeiro, é afastado de time uruguaio por flertar com namorada de companheiro Decisão de tirar o lateral paraguaio do time principal foi do técnico Emiliano Alfaro

O lateral-esquerdo Miguel Samudio, conhecido no Brasil por sua passagem no Cruzeiro em 2014, foi afastado do time principal do Liverpool, do Uruguai. O motivo? O jogador paraguaio estava enviando mensagens flertando com a namorada do zagueiro Ignacio Rodríguez, de 20 anos, um companheiro de equipe.

De acordo com informações da imprensa local, o jogador de 37 anos, que foi um dos destaques no Liverpool na temporada passada, enviou mensagens com pretensões de ter um vínculo afetivo com a namorada de seu companheiro. O técnico Emiliano Alfaro, por sua vez, não quis revelar o motivo do afastamento, mas garantiu que a decisão partiu 100% dele.

"É uma questão particular e pessoal. A decisão é tomada 100% por mim, acompanhada pelo clube e apoiada pelo presidente. Nós decidimos que ele não fará parte da primeira equipe. Ele tem contrato e deverá resolver sua situação com o clube. Não vou dar detalhes porque é um assunto pessoal e não compete a mim", afirmou o treinador ao canal DSports, do Uruguai.

Por conta dos acontecimentos, Samudio passou a treinar separado e integrar a terceira equipe do Liverpool. O jogador paraguaio, que possui contrato até dezembro deste ano, não teve seu vínculo, até agora, encerrado pela diretoria do time uruguaio.

Samudio era titular absoluto da equipe de Emiliano Alfaro e, no ano passado, foi peça importante no primeiro título do Liverpool na história do Campeonato Uruguaio. Em 2023, o lateral-direito disputou 40 partidas pelo time e marcou dois gols.

O último jogo de Miguel Samudio pelo Liverpool foi no dia 11 deste mês, na derrota para o Palmeiras, no Allianz Parque, pela Copa Libertadores. Na ocasião, o clube brasileiro venceu por 3 x 1, de virada, no jogo válido pela 2ª rodada do torneio continental.

Veja também

NBA Heat bate recorde, derruba Celtics fora de casa e empata série nos playoffs da NBA