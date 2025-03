A- A+

Futebol Samuel Eto'o obtém vitória na CAS para concorrer a uma vaga na Confederação Africana de Futebol Camaronês poderá ser candidato a virar membro do Comitê Executivo da entidade que regula o futebol no continente

Um dos principais jogadores da África das últimas décadas, Samuel Eto'o obteve uma importante vitória fora dos gramados nesta sexta-feira. O ex-atacante de 43 anos conseguiu reverter na Corte Arbitral do Esporte (CAS) uma decisão que o impedia de concorrer a uma vaga na Confederação Africana de Futebol (CAF).





A CAS, sediada na Suíça, decidiu que o camaronês poderá ser candidato a virar membro do Comitê Executivo da entidade que regula o futebol no continente. A confederação havia excluído o ex-atleta da disputa. A CAF ainda não se manifestou sobre a decisão nem informou quais serão os próximos passos para que Eto'o possa apresentar sua candidatura.

"O painel da CAS considerou que foram apresentadas informações suficientes para anular a decisão do Comitê Executivo da CAF sobre a inelegibilidade do Sr. Eto'o", disse a CAS, em um comunicado. "Caberá à assembleia geral extraordinária da CAF, em 12 de março de 2025, fazer sua própria avaliação dos candidatos "

O ex-jogador, que passou por grandes clubes da Europa, como Barcelona, Inter de Milão e Chelsea, é o presidente da Federação de Futebol de Camarões desde 2021. Durante esse período, ele se tornou alvo de controvérsias. Em setembro do ano passado, ele foi proibido pela Fifa de assistir a qualquer jogo da seleção do seu país por seis meses, depois de ter sido julgado como tendo violado regras disciplinares relacionadas a "comportamento ofensivo e violações dos princípios de Fair Play" e má conduta de dirigentes.

Meses antes, em julho, a CAF multou o camaronês em US$ 200 mil (cerca de R$ 1,1 milhão) ao alegar que ele havia "violado seriamente os princípios de ética, integridade e espírito esportivo" ao se tornar embaixador da marca de uma casa de apostas. Em fevereiro, a imprensa local informou que a multa havia sido anulada por meio de recurso.

A decisão favorável obtida por Eto'o junto à CAS acontece em momento decisivo porque as 54 federações filiadas à CAF vão participar da eleição presidencial no Cairo, no Egito, na próxima quarta-feira. O atual mandatário da entidade, o bilionário sul-africano Patrice Motsepe, não terá oposição para um segundo mandato de quatro anos. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, deve comparecer e Eto'o agora terá a chance de integrar o Comitê Executivo da entidade.

