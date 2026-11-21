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Samuel Lino foi, à época de sua contratação, o jogador mais caro da história do Flamengo, até a chegada de Lucas Paquetá. E naturalmente, isso o cercou de expectativas para que fosse um dos principais jogadores do time rubro-negro. Em 2026, ele conquistou seu segundo troféu do Brasileirão com o clube, mas o primeiro sendo o protagonista que a torcida esperava, e de novo marcando o gol decisivo.





Em um jogo difícil contra o Palmeiras no Nubank Parque, o atacante, aos 30 do segundo tempo, entrou livre na grande área alviverde para chutar no canto direito de Carlos Miguel, empatar o duelo e consagrar mais uma conquista para seu clube. Roteiro igual ao de 2025, quando balançou as redes contra o Ceará e liquidou a fatura daquela edição.



Quando era comandado por Filipe Luís, em 2025, o atacante até teve um início interessante, com incisividade na ponta esquerda e uma atuação de gala na goleada de 8 a 0 sobre o Vitória, em que fez dois gols e deu duas assistências. Parou por aí o brilho, porém, já que, mesmo seguindo como titular, pouco produziu e até ouviu críticas das arquibancadas. Só que tudo mudou na atual temporada.

Gol de Samuel Lino confirmou o título carioca. Foto: Miguel Schincariol/AFP





Com Leonardo Jardim, ainda que o português não seja unanimidade entre a diretoria, ele chamou a responsabilidade e se tornou uma das referências ofensivas do Flamengo. Do atual elenco, Samuel Lino é o segundo com mais participações a gol no Brasileirão, contando as 12 vezes que balançou a rede no torneio e as nove assistências. Apenas Pedro o vence nesse quesito, com 20 gols e seis assistências.



O desempenho chamou a atenção até do técnico do Brasil, Carlo Ancelotti, que o convocou tanto para jogos das Eliminatórias quanto de amistosos. Em sua quarta partida com a amarelinha, contra a Índia em outubro, marcou duas vezes na goleada de 4 a 0 Apesar de já ter aparecido em outras pré-listas, como na da Copa do Mundo, foram as primeiras vezes que entrou em campo pela seleção.

Matheuzinho, Rayan e Samuel Lino celebrando o gol do Brasil Foto: Saeed Khan / AFP





ADAPTAÇÃO AO CALENDÁRIO E ESTILO DE JOGO MUDARAM HISTÓRIA DE SAMUEL LINO NO FLAMENGO

A demora para recuperar o futebol dos tempos do Atlético de Madrid, em que foi eleito até o melhor jogador da temporada de 2023-24, se deu por conta da adaptação ao ritmo do calendário do futebol brasileiro, segundo Samuel Lino.



"Até começar a entender a rotina de viagens, jogos. Em 2025, a gente teve uma demanda muito grande de intensidade, mentalmente também", disse, em entrevista ao site da Fifa.



Não foi só o extracampo que melhorou, porém, já que o atacante também considera as escolhas táticas de Leonardo Jardim como fundamentais nesse processo.



"Ele me pede para jogar mais por dentro, por causa das minhas características. Pede para a gente tabelar, se associar, jogar um perto do outro e atacar o espaço nas costas da defesa do outro time", explicou o atacante.



"Estar melhor posicionado, com o corpo virado para o gol do adversário, deixando os laterais mais abertos. São pequenas coisas que fazem a diferença no meu jogo e no de todos", complementou Samuel Lino, à época.

Flamengo conquista o nono título do Brasileirão. Foto: Miguel Schincariol / AFP





Em 2026, são 15 gols e 13 assistências para ele, que bateu recorde em ambos os critérios. Antes, sua temporada mais artilheira havia sido a de 2021-22, pelo Gil Vicente, de Portugal. Mesmo o ano em que foi premiado no Atlético Madrid não teve números tão expressivos quanto o momento atual: oito gols e oito assistências.



E ainda que não tenha entregado as melhores de suas performances em 2025, ele mostrou estrela ao marcar o gol contra o Ceará que confirmou o título do Brasileirão para o Flamengo. Para chegar ao topo da tabela de assistências no atual campeonato, precisa de, ao menos, mais duas, pois o líder atualmente é Josué, do Coritiba, com 11. E ele também compete internamente com Jorge Carrascal, que tem as mesmas nove.

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