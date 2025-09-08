Ter, 09 de Setembro

Seleção Brasileira

Samuel Lino passa por trote na seleção e fala da importância do Flamengo em convocação

Jogador, que pode ser surpresa contra Bolívia, atribui convocação a conhecimento passado de Ancelotti na Espanha e ao sucesso repentino em novo clube

Jogador de 25 anos teve sua primeira convocação para seleção brasileiraJogador de 25 anos teve sua primeira convocação para seleção brasileira - Foto: Divulgação/CBF

Novidade no treino desta segunda-feira, o atacante Samuel Lino, do Flamengo, é uma das possíveis surpresas de Carlo Ancelotti para o jogo contra a Bolívia, nesta terça-feira.

Em sua primeira convocação, o jogador de 25 anos já passou até por trote na concentração da seleção em Teresópolis, antes do último treino que antecedeu a viagem para o jogo na altitude.

- Já teve o trotezinho da rapaziada, Me fizeram cantar, falar, zoar. Mas foi de boa. Cantei Fulminante, do Mumuzinho. O pessoal gostou. Fui bem demais - brincou o ponta -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por CBF • Seleção Brasileira de Futebol (@brasil)

Lino concedeu entrevista que vai ao ar nesta terça-feira. Ele falou sobre a volta ao futebol brasileiro tão jovem e a importância do Flamengo para sua convocação.

- Acho que eu já vinha com uma boa trajetória. Ele (Ancelotit) me conhecida do Atlético de Madrid, tivemos muitos confrontos por lá. Mas essa chegada aqui no Flamengo, esse mês aqui, foi só um impulso aí para ele me convocar - afirmou o atacante rubro-negro.

