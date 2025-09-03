A- A+

Futebol Samuel celebra estreia no time titular e cita "perseverança" em nova chance no Náutico Volante de 21 anos começou jogando na partida do Timbu perante o Ituano, no encerramento da primeira fase da Série C

O volante Samuel, de 21 anos, é um dos nomes da base do Náutico que mais ganhou espaço nos últimos jogos. Acionado no decorrer de seis partidas na Série C do Campeonato Brasileiro 2025, o atleta ganhou a oportunidade de ser titular pela primeira vez no confronto passado do Timbu, perante o Ituano, no encerramento da primeira fase.

“Fiquei muito feliz. Ver a casa cheia e estrear como profissional é o sonho de toda criança, de todo moleque da base. Foi um momento muito importante para mim, para meus companheiros, para a comissão. É um momento de felicidade”, afirmou o atleta, presente na vitória do Náutico por 3x0.

Samuel também destacou a recepção dos alvirrubros após o empréstimo dele ao Águia de Marabá.

“Você tem de perseverar bastante. Eu fui um cara muito disciplinado, resiliente, acreditei em mim, no meu potencial e sempre trabalhei. Sou grato a Deus pelas oportunidades que vêm surgindo e estou aproveitando da melhor forma possível. Quando voltei do Águia, o pessoal me acolheu bem e isso tem me dado mais força, mais tranquilidade para treinar e jogar”, declarou.

