Futebol Samuel Otusanya assina rescisão com o Náutico e fica livre para defender o Criciúma Atacante nigeriano não viajou com a delegação alvirrubra para Sergipe, onde a equipe encara o Itabaiana, pela Série C

O nome do atacante Samuel Otusanya deve em breve aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol marcando a rescisão contratual com o Náutico e a assinatura para defender o Criciúma na Série B do Campeonato Brasileiro. A janela de transferências se encerra nesta sexta-feira (11).

Samuel Otusanya assinou a rescisão com o Náutico no início da tarde e não viajou com a delegação para Sergipe, onde a equipe encara o Itabaiana, domingo (13), na Série C do Campeonato Brasileiro. Pelo Timbu, o jogador tem três gols em 16 jogos. Uma das bolas na rede foi na vitória alvirrubra por 2x1 diante do Sport, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano.



Atualização



A rescisão de Otusanya saiu às 15:05 no BID da CBF.

Histórico



Otusanya pertence ao América, que desembolsou cerca de R$ 360 mil para contratá-lo junto ao Haugesund, da Noruega. Por questões burocráticas envolvendo o visto de trabalho, o atleta não conseguiu estrear pelo Mequinha na Série A3 do Campeonato Pernambucano. No antigo clube, na Noruega, ele disputou três jogos no time profissional no ano passado, sem gols. Em compensação, na equipe B, foram 32 bolas na rede em 36 partidas.

O atleta veio em uma parceria do América com a Star Builders Academy, assinando um contrato de quatro anos com o clube. Otusanya também tem passagens pela seleção sub-20 da Nigéria.

