Samuel Otusanya recebe proposta do Criciúma e deve deixar o Náutico

A- A+

O atacante nigeriano Samuel Otusanya está próximo de deixar o Náutico. O jogador, que pertence ao América-PE e estava emprestado ao Timbu, recebeu uma proposta do Criciúma, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro em 2025.

Na negociação, informada inicialmente pelo GE e confirmada pela reportagem, o Náutico receberia uma compensação financeira de 20% do valor total a ser pago pelo Criciúma ao América. A janela de transferências se encerra nesta sexta-feira (11).





Pelo Náutico, Samuel Otusanya tem três gols em 16 jogos. Uma das bolas na rede foi na vitória do Timbu por 2x1 diante do Sport, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano.

Histórico

Otusanya pertence ao América, que desembolsou cerca de R$ 360 mil para contratá-lo junto ao Haugesund, da Noruega. Por questões burocráticas envolvendo o visto de trabalho, o atleta não conseguiu estrear pelo Mequinha na Série A3 do Campeonato Pernambucano. No antigo clube, na Noruega, ele disputou três jogos no time profissional no ano passado, sem gols. Em compensação, na equipe B, foram 32 bolas na rede em 36 partidas.

O atleta veio em uma parceria do América com a Star Builders Academy, assinando um contrato de quatro anos com o clube. Otusanya também tem passagens pela seleção sub-20 da Nigéria.

Veja também