Samuel Otusanya se apresenta ao Náutico e explica ausência no início da pré-temporada
Atacante nigeriano alegou que teve um problema no visto de trabalho e por isso não participou das primeiras atividades de 2026
O atacante Samuel Otusanya se reapresentou nesta sexta-feira (19) ao Náutico. Ausente no início da pré-temporada, no começo da semana, o jogador explicou que a demora em integrar o elenco ocorreu por conta de um problema no visto de trabalho.
Em postagens nas redes sociais, o jogador nigeriano indicou que esteve em contato com o Náutico para resolver o problema. “Estou de volta ao time agora e pronto para trabalhar duro na nova temporada”, apontou o atleta.
Emprestado pelo Criciúma ao Náutico até o final do ano passado, Otusanya tem 23 jogos e cinco gols pelo clube. O jogador é um dos remanescentes da temporada 2025. Além deles, estão o goleiro Muriel, os laterais Arnaldo, Luiz Paulo e Igor Fernandes, os zagueiros Mateus Silva e Fagner Alemão, os volantes Samuel e Wenderson, além dos atacantes Paulo Sérgio, Vinícius e Kayon.
Leia também
• Feirão de sócios: Náutico celebra aumento no número de associados e crescimento na arrecadação
• Guilherme cita "janela complexa" para contratações do Náutico