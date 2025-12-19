Sex, 19 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta19/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Samuel Otusanya se apresenta ao Náutico e explica ausência no início da pré-temporada

Atacante nigeriano alegou que teve um problema no visto de trabalho e por isso não participou das primeiras atividades de 2026

Reportar Erro
Samuel Otusanya, atacante do NáuticoSamuel Otusanya, atacante do Náutico - Foto: Gabriel França / CNC

O atacante Samuel Otusanya se reapresentou nesta sexta-feira (19) ao Náutico. Ausente no início da pré-temporada, no começo da semana, o jogador explicou que a demora em integrar o elenco ocorreu por conta de um problema no visto de trabalho.

Em postagens nas redes sociais, o jogador nigeriano indicou que esteve em contato com o Náutico para resolver o problema. “Estou de volta ao time agora e pronto para trabalhar duro na nova temporada”, apontou o atleta.

Emprestado pelo Criciúma ao Náutico até o final do ano passado, Otusanya tem 23 jogos e cinco gols pelo clube. O jogador é um dos remanescentes da temporada 2025. Além deles, estão o goleiro Muriel, os laterais Arnaldo, Luiz Paulo e Igor Fernandes, os zagueiros Mateus Silva e Fagner Alemão, os volantes Samuel e Wenderson, além dos atacantes Paulo Sérgio, Vinícius e Kayon. 

Leia também

• Feirão de sócios: Náutico celebra aumento no número de associados e crescimento na arrecadação

• Guilherme cita "janela complexa" para contratações do Náutico

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter