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BASQUETE San Antonio Spurs e New York Knicks reeditam final de 1999 na NBA Victor Wembanyama e Jalen Brunson iniciam batalha pelo título nesta quarta-feira

Enquanto o campeão da Conferência Leste, o New York Knicks, que encerrou a série diante do Cleveland Cavaliers (vencida por 4 a 0) na última segunda-feira, aguardava, Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs travavam uma emocionante disputa de sete jogos na final da Conferência Oeste.



Melhor para os Spurs, que venceram o jogo derradeiro por 111 a 103, em Oklahoma, no sábado, e garantiram a vaga nas finais da NBA.

A decisão começa na quarta-feira, às 21h30, no Frost Bank Center, em San Antonio, onde também acontece o jogo 2. Os jogos 3 e 4 serão no Madison Square Garden, em Nova York. O mando de quadra é dos Spurs.

A decisão marca uma reedição das finais de 1999, temporada em que o Spurs chegaram a sua primeira final e conquistaram o primeiro título da história da franquia (4 a 1), numa NBA que saía da era Michael Jordan.





Se naquele ano os Spurs eram capitaneados por David Robinson e Tim Duncan, as “torres gêmeas”, a versão de 27 anos depois tem outro gigante em destaque: Victor Wembanyama, MVP (melhor jogador) das finais do Oeste, bem como um núcleo jovem com Stephon Castle e Dylan Harper e o mais experiente De’Aaron Fox. A franquia busca seu sexto título.

Já os Knicks sonham com o terceiro título, o primeiro desde 1973. A decisão de 1999 foi a última da franquia nova-iorquina. Aquele time conseguiu campanha histórica depois de terminar em oitavo na temporada regular, mas sofreu com as lesões de Larry Johnson e Patrick Ewing.

Quase três décadas depois, os Knicks têm Jalen Brunson, MVP das finais do Leste e um dos cestinhas dos play-offs, e um time sólido, com nomes como Karl-Anthony Towns e OG Anunoby.

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