Sáb, 13 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado13/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Basquete

San Antonio Spurs x New York Knicks pelo jogo 5 das finais da NBA: saiba onde assistir

A temporada pode ser encerrada neste sábado (13) em caso de vitória dos Knicks

Reportar Erro
Victor Wembanyama, destaque do San Antonio SpursVictor Wembanyama, destaque do San Antonio Spurs - Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

San Antonio Spurs e New York Knicks fazem o jogo 5 das finais da NBA neste sábado (13), a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Frost Bank Center, em San Antonio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por NBA Brasil (@nbabrasil)

A partida pode encerrar o duelo e sacramentar o título da equipe de New York. Os Knicks superaram uma diferença de 29 pontos e venceram o último duelo. 

Leia também

• James Harden, astro da NBA, é preso nos EUA por porte ilegal de armas, diz site

• Knicks protagonizam a maior virada da história das finais da NBA e vencem os Spurs no Jogo 4

• Trump é vaiado no Madison Square Garden antes do jogo da NBA

O agregado está em 3 a 1 para os Knicks. Em caso de vitória nesta noite, a franquia volta a comemorar o título da NBA depois de 53 anos. 

Os Spurs jogam dentro de casa para evitar o fechamento da série. Victor Wembanyama é a esperança para seguir vivo na disputa pela conquista. 

Onde assistir San Antonio Spurs x New York Knicks pelo jogo 5 das finais da NBA:

Transmissão: Prime Video.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter