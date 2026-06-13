San Antonio Spurs x New York Knicks pelo jogo 5 das finais da NBA: saiba onde assistir
A temporada pode ser encerrada neste sábado (13) em caso de vitória dos Knicks
San Antonio Spurs e New York Knicks fazem o jogo 5 das finais da NBA neste sábado (13), a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Frost Bank Center, em San Antonio.
A partida pode encerrar o duelo e sacramentar o título da equipe de New York. Os Knicks superaram uma diferença de 29 pontos e venceram o último duelo.
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O agregado está em 3 a 1 para os Knicks. Em caso de vitória nesta noite, a franquia volta a comemorar o título da NBA depois de 53 anos.
Os Spurs jogam dentro de casa para evitar o fechamento da série. Victor Wembanyama é a esperança para seguir vivo na disputa pela conquista.
Onde assistir San Antonio Spurs x New York Knicks pelo jogo 5 das finais da NBA:
Transmissão: Prime Video.