TIME DO PAPA FRANCISCO San Lorenzo tem quatro dias para evitar falência após dívida milionária com fundo suíço Clube argentino, conhecido como 'time do Papa Francisco', vive uma das piores crises de sua história

O San Lorenzo, um dos clubes mais tradicionais da Argentina e apelidado de “time do Papa Francisco”, enfrenta uma crise sem precedentes.

A Justiça argentina notificou o clube a quitar, até o próximo sábado (19), uma dívida de cerca de 4,4 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões) com o fundo suíço AIS Investment Fund, sob pena de ter a falência decretada.

Segundo o canal local TyC Sports, a dívida remonta a 2020, quando o San Lorenzo vendeu o atacante Adolfo Gaich ao CSKA Moscou. Para antecipar o pagamento da transferência, o clube solicitou um empréstimo ao fundo suíço.

No entanto, o CSKA acabou transferindo o valor diretamente para o San Lorenzo, que não repassou o dinheiro ao AIS Investment Fund.

O impasse se arrasta há anos. Em 2024, a Justiça já havia condenado o clube a pagar 3,6 milhões de euros. Com juros e correções, a quantia subiu para 4,4 milhões. Sem mais possibilidades de recurso e após várias tentativas de acordo fracassadas, os advogados da equipe correm contra o tempo para tentar um plano emergencial que evite o colapso financeiro.

Fundado em 1908, o San Lorenzo é um dos “cinco grandes” do futebol argentino, com 15 títulos nacionais e uma conquista da Taça Libertadores, em 2014.

