San Lorenzo tem quatro dias para evitar falência após dívida milionária com fundo suíço
Clube argentino, conhecido como 'time do Papa Francisco', vive uma das piores crises de sua história
O San Lorenzo, um dos clubes mais tradicionais da Argentina e apelidado de “time do Papa Francisco”, enfrenta uma crise sem precedentes.
A Justiça argentina notificou o clube a quitar, até o próximo sábado (19), uma dívida de cerca de 4,4 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões) com o fundo suíço AIS Investment Fund, sob pena de ter a falência decretada.
Segundo o canal local TyC Sports, a dívida remonta a 2020, quando o San Lorenzo vendeu o atacante Adolfo Gaich ao CSKA Moscou. Para antecipar o pagamento da transferência, o clube solicitou um empréstimo ao fundo suíço.
No entanto, o CSKA acabou transferindo o valor diretamente para o San Lorenzo, que não repassou o dinheiro ao AIS Investment Fund.
O impasse se arrasta há anos. Em 2024, a Justiça já havia condenado o clube a pagar 3,6 milhões de euros. Com juros e correções, a quantia subiu para 4,4 milhões. Sem mais possibilidades de recurso e após várias tentativas de acordo fracassadas, os advogados da equipe correm contra o tempo para tentar um plano emergencial que evite o colapso financeiro.
Fundado em 1908, o San Lorenzo é um dos “cinco grandes” do futebol argentino, com 15 títulos nacionais e uma conquista da Taça Libertadores, em 2014.