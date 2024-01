A- A+

Futebol Sancho retorna ao Dortmund cedido por empréstimo pelo United Sancho foi afastado do elenco do time de Manchester em meados de setembro por um "problema disciplinar", segundo o clube

Leia também

• Real Madrid bate Atlético na prorrogação e vai à final da Supercopa da Espanha

• Atacante observado pelo Corinthians foi afastado de clube turco por mentir sobre implante capilar

O atacante inglês Jadon Sancho, em conflito com o Manchester United, foi cedido por empréstimo até o final da temporada europeia ao Borussia Dortmund, confirmou o clube alemão nesta quinta-feira (11), no qual o jogador viveu seus melhores dias, até ser vendido em 2021.

Com Sancho afastado do elenco profissional há quatro meses, os 'Red Devils' cedem um jogador com quem não contavam, enquanto o Dortmund o recupera depois de tê-lo negociado com o clube inglês por 85 milhões de euros (R$ 455 milhões na cotação atual) há dois anos e meio.

O atacante, de 23 anos, era uma das grandes promessas inglesas até se transferir ao United e agora espera relançar sua carreira para ter chances de ser convocado para a Eurocopa de 2024.

Sancho foi afastado do elenco do time de Manchester em meados de setembro por um "problema disciplinar", segundo o clube.

O técnico Erik ten Hag não o relacionou para o confronto com o Arsenal com base no seu "rendimento nos treinamentos". Sancho respondeu nas redes sociais.

"Não permitirei que ninguém diga coisas que são completamente falsas. Eu me comportei muito bem nos treinos durante toda a semana", disse o jogador.

Antes desse problema, Sancho já era uma opção secundária para Ten Hag, bem como para seu antecessor, Ole Gunnar Solskjaer.

No Borussia Dortmund, quinto colocado da Bundesliga, o atacante tentará recuperar seu futebol. Em sua passagem pelo clube alemão, ele marcou 50 gols e fez 64 assistências em 137 jogos.

Veja também

Sport Presidente do Sport nega pré-contrato com Cariús, mas afirma estar "atento à situação"