PORTO ALEGRE Sandro Dias, o Mineirinho, bate recorde ao descer 70m na maior rampa de skate do mundo; assista Hexacampeão do esporte, brasileiro de 50 anos 'dropou' na fachada dos 85m do Caff), na capital gaúcha

Saindo da aposentadoria, o hexacampeão mundial de skate Sandro Dias, de 50 anos, mais conhecido como "Mineirinho", voltou a atividade em grande estilo para bater o recorde mundial de descida em uma rampa, segundo a Red Bull. O brasileiro 'dropou' (desceu de skate) 70m na quarta tentativa na megarrampa instalada na fachada dos 85m do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre, na capital gaúcha, nesta quinta-feira (25).



Ele já tinha batido o recorde mundial na terceira tentativa ao descer 65m, mas ampliou os seus números na tentativa seguinte. Ele resolveu não se testar mais após a última tentativa.

— Eu cheguei no limite, acho que vou parar por aqui, porque já foi foi bom demais. A gente sabe que tem muitas coisas que compõem todo esse cenário: primeiro é a rampa, que é uma coisa que nunca existiu antes, (para andar nela) é uma mistura de muita velocidade, força G, a condição climática, pois, está com muito vento. Nessa, eu quase parei lá em cima um tempo, porque estava ventando demais, estava perigoso — diz o skatista.



Veja a descida:





E continua:

— Eu estou satisfeitíssimo, acho que isso provou que a gente consegue se superar a hora que a gente quiser. Nunca esperava que fosse dropar uma rampa de 70 metros. Obrigado a todo mundo que acompanhou, à minha mãe e meu pai, que devem estar com o coração na mão também.

Pioneiro no esporte, o Mineirinho treinou ao longo da semana para realizar o objetivo máximo que era bater o recorde em até quatro tentativas. Representantes do Guinness World Records também estão presentes para verificar as tentativas do brasileiro.

Mineirinho se dispôs a tentar 4 alturas, começou em 55 metros, aumentou para 60m, e ultrapassou o recorde ao conseguir realizar todo o movimento, sem cair, nos 65m. Nesta descida, inclusive, o skatista atingiu 95 km/h.

— Eu me preparei para isso e não foi fácil. Vocês podem ter certeza que tudo que eu fiz foi muito pior que isso. Por esse motivo que eu estava muito seguro lá em cima — completou o atleta.

A cada tentativa ele demorava em média 20min para voltar à posição, pois, para subir ao topo do prédio novamente é necessário subir em um elevador, lances de escadas e depois descer de rapel do topo até o púlpito colocado para realizar o drop.

Com mais de três décadas de carreira, o paulista Sandro Dias, conhecido como “Mineirinho”, foi o terceiro skatista no mundo a acertar a manobra "900º", sendo o primeiro a fazê-lo no meio de uma linha de competição. Foi campeão mundial seis vezes, ganhou ouro nos X Games em 2006 e foi indicado ao Action Sports Hall of Fame em 2012.

Em 2019, o hexacampeão mundial ainda protagonizou uma descida de skate na Ponte Estaiadinha, em São Paulo, a 30 metros de altura, em ação feita em parceria com a Red Bull.

Como contrapartida pelo uso do espaço público, a Red Bull se comprometeu a erguer duas pistas de skate em cidades gaúchas, ampliando as opções de prática do esporte no estado.

