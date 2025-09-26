A- A+

RECORDE Sandro Dias, o Mineirinho, diz que se preparou por três anos para descer na maior rampa de skate

Hexacampeão mundial de skate, Sandro Dias, o mineirinho, entrou para a história, nessa quinta (26), ao bater o recorde mundial de descida em uma altura de 70 metros na megarrampa construída no fachada do prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), em Porto Alegre. A preparação, no entanto, não foi simples, e o skatista revelou que se preparou por três anos para conseguir realizar o feito.

— Desde quando ele (o projeto) começou a se concretizar, eu comecei a me preparar, há mais de três anos. Já sabia que eu iria precisar do meu físico muito bom para a realização do projeto e precisaria também da parte técnica e da parte psicológica. Comecei a me preparar desde quando o pessoal da Red Bull me deu um meio sinal verde. Já comecei a frequentar a academia que eu nunca tinha ido na minha vida — disse Mineirinho em entrevista coletiva.

Com mais de três décadas de carreira, o paulista Sandro Dias, conhecido como “Mineirinho”, foi o terceiro skatista no mundo a acertar a manobra "900º", sendo o primeiro a fazê-lo no meio de uma linha de competição. Foi campeão mundial seis vezes, ganhou ouro nos X Games em 2006 e foi indicado ao Action Sports Hall of Fame em 2012.

Em 2019, o hexacampeão mundial ainda protagonizou uma descida de skate na Ponte Estaiadinha, em São Paulo, a 30 metros de altura, em ação feita em parceria com a Red Bull.

Como contrapartida pelo uso do espaço público, a Red Bull se comprometeu a erguer duas pistas de skate em cidades gaúchas, ampliando as opções de prática do esporte no estado.

Veja também