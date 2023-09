Sandro Tonali desfalcará Itália contra a Ucrânia nas Eliminatórias da Euro

A- A+

A Itália, atual campeã europeia mas em posição delicada nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, vai enfrentar a Ucrânia nesta terça-feira (12), em Milão, sem o meio-campista Sandro Tonali.

Tonali, de 23 anos, não aparece na lista dos 23 jogadores relacionados pelo técnico Luciano Spalletti publicada pela Federação Italiana de Futebol (FIGC).

Spalletti também não poderá contar com os atacantes Federico Chiesa e Matteo Politano, tampouco com o zagueiro Gianluca Mancini, os três por lesão.

A razão da ausência de Tonali não foi informada, mas segundo a imprensa italiana, ele sofre com um problema muscular que pode também tirá-lo dos próximos jogos do Newcastle, entre eles a primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, no dia 19 de setembro, contra o Milan.

Spalletti, que sucedeu Roberto Mancini no comando da 'Azzurra' em agosto, escalou Tonali como titular no último sábado, no empate em 1 a 1 com a Macedônia do Norte.

Antes de receber a Ucrânia, a Itália é a terceira colocada do Grupo C das Eliminatórias da Euro, com quatro pontos em três jogos.

