Futebol Internacional Sané e Mané brigaram no vestiário após derrota do Bayern para o City Segundo o jornal alemão Bild, o astro senegalês teria acertado o rosto do companheiro

Os atacantes Leroy Sané e Sadio Mané, do Bayern de Munique, brigaram no vestiário após a derrota por 3 a 0 na terça-feira pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City, informou o jornal alemão Bild nesta quarta-feira.

Segundo o jornal, no vestiário do Estádio Etihad, o astro senegalês Mané teria dado uma bofetada na cara de Sané, cujo lábio teria ficado inflamado.

Questionado pela agência de notícias alemã SID, subsidiária da AFP, o Bayern não quis comentar as informações do Bild, coletadas em diversos meios de comunicação alemães, nem suas possíveis consequências.

Mané, que entrou em jogo aos 69 minutos para substituir Jamal Musiala, já havia discutido com Sané em campo.

Principal contratação do Bayern nesta temporada, Mané não tem correspondido às expectativas, principalmente devido à lesão na fíbula direita sofrida no início de novembro e que o impediu de disputar a Copa do Mundo do Catar-2022 com o Senegal. Ele voltou aos gramados no final de fevereiro.

Derrotado por 3 a 0 pelo Manchester City, o Bayern precisa de uma grande virada na quarta-feira na Allianz Arena para avançar às semifinais.

