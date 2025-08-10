A- A+

Futebol Santa alcança seu melhor público na Arena e reforça sinergia entre torcida, técnico e time O confronto diante do Sergipe teve 35.882 pessoas presentes, com uma renda de R$ 1.048.635,00

Torcida, jogadores e elenco. Sinergia fundamental para a classificação do Santa Cruz para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Após ganhar por 2x1 do Sergipe, no tempo normal, na Arena de Pernambuco, os tricolores eliminaram os sergipanos nas penalidades, afastando o risco de uma eliminação precoce. Um dia emocionante para todos os lados.





Não foram poucas as cenas nas redes sociais de torcedores se emocionando após o duelo. Sentimento compartilhado pelos jogadores e, principalmente, pelo técnico Marcelo Cabo. Com a camisa do Santa, ele foi até a arquibancada e, com lágrimas nos olhos, se declarou à torcida: "Amo vocês".

"O choro representou a nossa diretoria, nossos jogadores, de respeitar a nossa torcida quando é criticado. E alegra muito meu coração eles estarem felizes de volta para casa. Eu queria jogar com os jogadores, vestir a camisa, esse manto, ter esse sentimento na beira do campo, colaborar o máximo possível. É um orgulho muito grande vestir a camisa do Santa Cruz, queria vivenciar esse calor dentro de campo", afirmou o treinador.

O técnico contou que a semana de trabalho foi marcada pela pressão e pela possibilidade real de que aquele pudesse ser seu último jogo no comando. “Era a hora de separar os homens dos meninos. A gente sabia que ia representar uma nação.Eu vim do hotel pra cá e olhando o caminho… quem não se emociona com tudo isso está morto para o futebol”, disse.

Na próxima fase, o Santa Cruz enfrentará o Altos. O jogo de ida será novamente na Arena de Pernambuco e a volta acontecerá no Lindolfo Monteiro. O time piauiense terá a vantagem do segundo jogo em casa por ter feito a melhor campanha do Grupo A2, enquanto o Tricolor foi o segundo do A3.

Recorde

O Santa Cruz atingiu seu melhor público na Arena de Pernambuco. O confronto diante do Sergipe teve 35.882 pessoas presentes, com uma renda de R$ 1.048.635,00. Até então, o recorde tinha sido perante o América-RN, na Série B de 2014, com 34.746 pessoas.

No geral, o maior público da Arena de Pernambuco foi registrado na final do Campeonato Pernambucano de 2024, entre Sport e Náutico. Ao todo, 45.500 torcedores acompanharam o duelo que terminou em 0x0, decretando o título estadual para o Leão, que tinha vencido o Timbu por 2x0 na ida, nos Aflitos.

