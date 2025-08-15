A- A+

Futebol Com força da torcida, Santa busca abrir vantagem em primeiro jogo diante do Altos Equipes sendo enfrentam na Arena de Pernambuco, pelo duelo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro

Diferente da segunda fase, em que disputou o jogo da ida longe de casa e a volta na Arena de Pernambuco, desta vez, nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz iniciará um mata-mata como mandante. Em tese, a julgar pela fórmula da competição, o cenário pode ser encarado como uma desvantagem inicial. Os tricolores, porém, querem mudar essa história.

Para isso, a aposta do Santa é, sem surpresas, na força da torcida. No jogo diante do Sergipe, o Tricolor teve seu melhor público atuando na Arena de Pernambuco, com 35.882 pessoas. A expectativa agora é de superar essa marca.

"Eu entendi o que é o Santa Cruz. Vi que é o time do povo, que o morro desceu. Foi contagiante", disse o técnico Marcelo Cabo. “Quero dedicar essa classificação ao nosso torcedor. Mesmo em um momento adverso, eles esgotaram os ingressos faltando 48 horas para o jogo. E conseguimos entregar isso para eles”, vibrou, após eliminar o Sergipe.



Peso

Considerando os 16 jogos da segunda fase, em apenas quatro o time mandante conseguiu construir uma vantagem suficiente para avançar de fase. Um deles foi o outro representante pernambucano na Série D, o Central. A Patativa venceu o Lagarto por 1x0, no Lacerdão, na ida. Na volta, empatou em 2x2, no Ceará.

Adversário do Central nas oitavas de final, o Maranhão também passou de fase muito por conta do que fez na primeira partida, goleando o Tuna Luso por 4x1, no Castelão. Na volta, em Souza, perdeu por 2x0, mas avançou no saldo de gols.

O Goiatuba não venceu no primeiro jogo que fez em casa. Ao menos, porém, não perdeu, ficando no 1x1 com o São José-RS. Na volta, atuando longe de Goiás, o time venceu os gaúchos por 2x1, no Francisco Noveletto, mantendo vivo o sonho do acesso.

O Mixto saiu do jogo de ida, no Dutrinha, com uma vitória por 1x0 diante da Portuguesa. Na volta, perdeu pelo mesmo placar, no Canindé. Nas penalidades, porém, o representante de Mato Grosso superou os paulistas nos pênaltis por 4x3.

