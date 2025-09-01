A- A+

Futebol Série D: desde 2020, América-RN foi o único da história a subir após perder jogo de ida das quartas Recorte leva em consideração atual formato da quarta divisão, iniciado em 2020; Mecão é o adversário do Santa Cruz na briga pelo acesso à Série C

Um mesmo dado tem o poder de ser animador tanto para o Santa Cruz como para o América-RN, equipes que brigam por uma vaga na Série C do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ganhou o duelo de ida, por 1x0, na Arena de Pernambuco, pelas quartas de final da Série D 2025. Na história, considerando o atual formato de disputa, iniciado em 2020, apenas uma vez a equipe que ganhou a primeira não subiu de divisão. Ótimo cenário para a Cobra Coral. É a exceção da lista, contudo, que dá esperança ao Mecão.





O América-RN é o único clube que conseguiu subir de divisão após perder o jogo de ida. Foi nas quartas de final de 2022. O Mecão foi derrotado por 1x0 no primeiro embate diante do Caxias, no Rio Grande do Sul.

Na volta, na Arena das Dunas, o América garantiu o acesso em jogo emocionante. O Caxias abriu o placar, mas os potiguares viraram o confronto aos 40 minutos e, aos 47, Téssio marcou o gol que decretou o 3x1 e colocou o time na Série C em 2023.

Cenário de 2025

O Santa Cruz precisa apenas de um empate para subir de divisão. O América-RN tem de ganhar por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para as penalidades.

Veja também