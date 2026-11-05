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FUTEBOL

Santa anuncia lista de atletas que não continuarão no clube em 2027

Tricolor iniciará reformulação no elenco para a disputas da próxima temporada

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Patrick Allan, meia do SantaPatrick Allan, meia do Santa - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

O Santa Cruz divulgou nesta quinta-feira (5) uma lista de 19 atletas que não terão o contrato renovado para a temporada 2026. Em nota, o clube “agradeceu aos atletas que contribuíram para a conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro”.

Os nomes que deixam o Santa Cruz são: Pedro Costa (lateral-direito), Rodrigues (lateral-esquerdo), Alex Ruan (lateral-esquerdo), Edson Miranda (zagueiro), Jeferson (zagueiro), Andrey (volante), Fabinho (volante), Arilson (volante), Fabiel (volante), Léo Costa (meia), Patrick Allan (meia), Silva (meia), Jhoninha (atacante), Nilton (atacante), Robinho (atacante), Tiago Marques (atacante), Alex Sandro (atacante), Cassiano (atacante) e Eron (centroavante).

Na próxima temporada, o Santa Cruz disputará Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. O clube será comandado pelo técnico Zé Ricardo, escolhido para substituir Cristian de Souza. 

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