A- A+

Futebol Santa aproveita folga de jogos, mas terá "bloco do trabalho contínuo", garante Schulle Fora da Copa do Nordeste, o Tricolor só volta a campo no dia 15 de fevereiro, contra o Retrô, no Arruda, em partida adiada válida pela quarta rodada

Enquanto Náutico e Sport seguirão na maratona de jogos durante o período de Carnaval, com duelos pela Copa do Nordeste, o Santa Cruz será o único do Trio de Ferro a ter uma semana livre de compromissos até pegar Retrô, no dia 15 de fevereiro, no Arruda, em encontro adiado válido pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano. Mas isso não significa que os tricolores ficarão na folia durante os próximos dias. O trabalho seguirá firme, com outro tipo de “bloco”. Quem garante é o técnico Itamar Schulle.





"Sabemos que tem o Carnaval e todos nós vamos participar do bloco 'trabalho contínuo'. Vamos nos preparar da melhor forma possível para, no próximo jogo, com uma nova decisão, buscarmos os objetivos de recolocar o Santa Cruz no calendário nacional", afirmou o técnico.



Desde que iniciou a temporada, esse período será o maior do Santa Cruz sem jogos. Um intervalo de nove dias que o Tricolor pretende utilizar para trabalhar o elenco para os três compromissos finais da primeira fase do Estadual. Além do Retrô, o Tricolor ainda terá embates diante de Afogados e Central.

O tempo também poderá ser um aliado para o Santa contar com o atacante João Diogo na melhor forma. O atleta deixou o gramado do Paulo Coelho, após a vitória por 2x1 diante do Petrolina, com dores na perna após se chocar com uma placa de publicidade.



"Ele passará por um exame no Recife. Ele machucou na queda em cima da placa, mas torcemos para que não seja algo grave, ficando à disposição na próxima partida", apontou Schulle.

Veja também

CLUBE PAULISTA "Não estou aqui para ser simpática, mas para fazer o Palmeiras campeão", diz Leila Pereira