Futebol Técnico do Santa aprova jogos do clube na Arena de Pernambuco para mata-mata da Série D Marcelo Cabo ressaltou que, mesmo com gramado desgastado por conta da chuva, estádio é uma boa opção para o Tricolor mandar os jogos restantes da Série D

O local do jogo da volta entre Santa Cruz e Sergipe, pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, ainda será oficializado, mas tudo indica que o confronto que vale vaga nas oitavas de final acontecerá na Arena de Pernambuco. Palco da vitória do Tricolor por 3x0 diante do Treze, na última rodada do Grupo A3, que, mesmo desgastado por conta da chuva, foi aprovado pelo técnico coral, Marcelo Cabo.





“Pretendo entender o que a diretoria vai pensar, mas jogar aqui na Arena é uma boa opção. Contra o Treze caiu muita chuva e nenhuma Arena suportaria um campo encharcado assim. Era muita água, mas acho que, mesmo com duas equipes jogando na Arena, é possível suportar, já que só jogamos aos finais de semana. Uma Arena de Copa do Mundo suporta bem”, frisou.

A outra equipe citada por Cabo é o Retrô, que manda os jogos da Série C do Campeonato Brasileiro também no palco de São Lourenço da Mata. Vale citar que a mudança do Santa, é motivada, segundo o clube, pela possibilidade de ter maior capacidade de público no local. Enquanto o José do Rego Maciel está com limitação de entrada de 30 mil torcedores, a Arena pode levar acima de 42 mil.

Desfalque

Para o jogo de ida da segunda fase, o Santa Cruz não terá a presença do meia Renato. Autor de um dos gols na vitória diante do Treze, o atleta foi expulso ao tomar o segundo cartão amarelo quando foi comemorar na escada da Arena com a torcida coral.

“Renato é um exímio cabeceador, finaliza bem de fora da área e tinha entendido que tinha chegado o momento dele jogar 90 minutos. Infelizmente, ele tomou o segundo amarelo e acabou expulso”, lamentou Cabo.



Em compensação, o Santa Cruz pode contar com a estreia do atacante argentino Ariel Nahuelpan, de 37 anos. “Ele é um jogador de uma característica que não temos. Um atacante que entrega mais presença de área, de pivô, bola aérea. Já temos percebido que ele vem desempenhando bem nos treinamentos e contamos com ele na próxima semana. É mais uma característica que teremos dentro do elenco. Um jogador experiente, em um momento de decisão, pesa muito”, declarou.

