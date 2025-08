A- A+

Futebol Segurança e mobilidade: confira como será esquema para jogo entre Santa Cruz e Sergipe, na Arena Duelo será disputado no sábado (9), válido pelo jogo da volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro

A Arena de Pernambuco, no sábado (9), terá casa cheia para o confronto decisivo entre Santa Cruz e Sergipe, às 17h, pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Em última parcial divulgada pelo Tricolor, mais de 25 mil ingressos haviam sido comercializados de forma antecipada. Diante do grande público esperado, temas como segurança e transporte viram assunto entre os torcedores de todos os times do Estado quando o confronto é marcado para São Lourenço da Mata.





Para este duelo, o número de policiais militares que vai trabalhar exclusivamente no jogo será divulgado nesta quinta-feira (7), após reunião agendada para o turno da manhã. Contudo, à reportagem, a diretoria do Santa Cruz através do coordenador de jogos do clube, Guilherme Leite, afirmou que mais 300 seguranças particulares deverão ser contratados para reforçar o efetivo disponibilizado pelo Governo. Além de garantir o bem-estar dos presentes, a diretoria mostra preocupação com o cenário de uma possível eliminação.

"O Choque e a Polícia Militar fazem a recomendação de segurança de acordo com a matriz de risco que o evento traz. Tanto o efetivo policial quanto os seguranças particulares são definidos nestas reuniões. Por esse motivo (risco de eliminação) e pelo grande público, que quanto maior, maior é a necessidade de segurança, o número de seguranças particulares, com certeza, será mais de 300", disse Guilherme.

Ainda segundo o dirigente coral, o clube trabalha junto às forças de segurança para que os portões da Arena possam ser abertos duas horas e meia antes de a bola rolar, tal como solicita em jogos de grandes públicos no Estádio do Arruda. "O corriqueiro é abrir os portões duas horas antes, mas nestes grandes jogos temos solicitado que seja antecipado em meia hora para facilitar o acesso. Vamos solicitar às autoridades, sendo atendido o pedido, o clube vai divulgar nas redes sociais", pontuou.

Transporte

Diante da grande movimentação de torcedores rumo a São Lourenço da Mata, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) anunciou mudanças no funcionamento no metrô ao longo do sábado.

As linhas Centro e Sul tiveram o horário estendido e irão funcionar das 5h às 23h. A ideia é facilitar o deslocamento dos torcedores que pretendem ir ao jogo. Assim como em outros jogos na Arena de Pernambuco, a estação Cosme e Damião vai será o principal acesso ao estádio. Quem for de transporte público contará com acesso garantido, através de um corredor exclusivo de ônibus.

Pensando no retorno dos torcedores para casa, a CBTU informou que ao término da partida haverá um esquema especial com trens reservas na Estação Camaragibe, que serão usados para agilizar o escoamento de torcedores concentrados na estação Cosme e Damião.

