Futebol

Santa atualiza lista de sócios aptos a votar em Assembleida Geral Extraordinária da SAF

Clube fez retificações em relação ao documento original apresentado no dia 30 de novembro, incluindo 78 sócios beneméritos

Estádio do ArrudaEstádio do Arruda - Foto: Divulgação/SCFC

O Santa Cruz atualizou nesta quarta-feira (12) a lista de sócios aptos a votarem na Assembleia Geral Extraordinária (AGE), momento que será destinado a decidir pela aprovação ou não da proposta vinculante feita pelo grupo de investidores da Cobra Coral Participações para adquirir 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol do clube. O evento acontecerá no dia 30 de novembro, no Arruda. 

Na primeira publicação, em 30 de outubro, foram identificados e listados 2.466 sócios aptos de acordo com os requisitos exigidos (adimplentes, maiores de 18 anos e há mais de 12 meses presentes no quadro de sócios do clube).

Na atualização, o Santa Cruz incluiu 78 sócios beneméritos na lista, além de mais 187 de outras categorias. Também houve a remoção de um associado. 

Com as mudanças, o número de sócios aptos passou para 2.730. O Santa Cruz ainda poderá apresentar retificações na lista de sócios apresentada nas futuras publicações, sendo a próxima no dia 21 de novembro.

