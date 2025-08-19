A- A+

Futebol Santa busca ser segundo clube na Série D 2025 a avançar de fase sem vitória em casa no jogo de ida Tricolor empatou em 1x1 com o Altos, na Arena de Pernambuco, pelo primeiro encontro das oitavas de final

Mais um tabu a caminho do Santa Cruz na luta pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Na edição deste ano da Série D, apenas um clube conseguiu avançar ao mata-mata sem ter conseguido vencer o confronto de ida como mandante. Histórico baixo que aponta o tamanho da missão do Tricolor para eliminar o Altos no confronto da volta, no Lindolfo Monteiro, no dia 24 de agosto. No primeiro embate, empate em 1x1, na Arena de Pernambuco.

Considerando os 16 embates nos jogos de ida da segunda fase da Série D, apenas o Goiatuba avançou para as oitavas de final mesmo sem vencer na ida. Os goianos empataram em 1x1 com o São José-RS, no Divinão. Na volta, derrotaram os gaúchos por 2x1, no Francisco Novelleto.





Histórico

O Manaus, por exemplo, perdeu por 2x0 para o Imperatriz-MA, em casa, na ida da segunda fase. Na volta, o Gavião-real devolveu o placar, mas, nos pênaltis, foi eliminado pelos maranhenses por 5x3.

No Adauto Moraes, a Juazeirense ficou apenas no 1x1 com o América-RN. Na volta, com mando dos potiguares, na Arena da Dunas, o time baiano foi derrotado por 2x0.

O placar de 1x1 na ida também marcou o jogo entre Sampaio Corrêa e Manauara, no Castelão. Na volta, a Bolívia Querida perdeu por 1x0 e caiu fora da competição.

Luverdense e Marcílio Dias empataram em casa por 0x0 seus jogos contra Rio Branco-ES e Inter de Limeira, respectivamente. Na volta, caíram após perderem por 3x0 e 2x1, nesta sequência.

O Independência-AC foi goleado em casa por 5x1 para o Altos, na Arena da Floresta. Na volta, caíram fora após novo tropeço, por 3x1. O Ferroviário também perdeu em seu reduto por 1x0 para o ASA, no primeiro encontro, e foi eliminado com revés por 2x0, em Alagoas.

Mais tropeços

Água Santa-SP e Joinville-SC empataram em casa seus respectivos embates diante de Ceilândia e Cianorte, ambos por 1x1. Fora, os paulistas perderam por 1x0 e os catarinenses foram goleados por 4x0.

O Maricá perdeu por 2x1 para a Aparecidense em casa, na ida, e foi desclassificado ao apenas empatar em 2x2, na volta. O Cascavel também tropeçou como mandante no duelo de abertura da segunda fase para o Barra-SC e deu adeus à Série C ao tomar 3x0 no embate posterior.

Nas oitavas de final, vale citar, apenas o Maranhão venceu em casa, por 2x1, diante do Central. Os demais jogos, além do 1x1 entre Santa Cruz e Altos, foram: Imperatriz 0x1 América-RN, Manauara 0x1 ASA, Goiatuba 2x3 Aparecidense, Rio Branco 0x1 Inter de Limeira, Cianorte 1x1 Mixto e Ceilândia 1x1 Barra.

