Futebol Santa busca vaga na semifinal para evitar maior hiato sem jogos do clube na história Caso seja eliminado nas quartas de final do Estadual, Tricolor passará mais de 10 meses sem partidas oficiais

Vale a classificação à semifinal do Campeonato Pernambucano. Vale uma vaga na Série D 2025. Mas, acima de tudo, vale fazer com que 2024 não termine de forma precoce, se transformando na temporada em que passou mais tempo fora do que dentro dos gramados. Se o Santa Cruz for eliminado neste sábado (2), diante do Central, no Arruda, pelas quartas de final do Estadual, o clube pode ter o maior hiato sem partidas de sua história.

Até o momento, o maior tempo sem jogos do clube na história foi do dia 23 de julho de 2023, data em que perdeu por 1x0 para o Iguatu, no Morenão, pela Série D, até 7 de janeiro de 2024, quando ficou no 2x2 perante o Altos-PI, no Lindolfo Monteiro, pela pré-Copa do Nordeste. Ao todo, do dia em que foi eliminado na fase de grupos da quarta divisão até a estreia na preliminar do Nordestão, passaram-se 168 dias.

Se não avançar perante o Central, o Santa Cruz ficará o restante do ano sem jogos oficiais - a não ser que o clube consiga de última hora alguma vaga na Série D 2024. Porém, no cenário atual, sem lugar garantido no campeonato nacional, o clube só voltaria a jogar em janeiro de 2025. O que daria mais de 300 dias sem pisar em campo.

Outros hiatos corais

Em 2009, ano em que o Santa Cruz também esteve na Série D e não conseguiu o acesso à Série C, o calendário ficou mais curto. Há 14 anos, na primeira vez que participou da quarta divisão, o clube não passou da fase de grupos - à época, o Tricolor ficou em último no Grupo 4, atrás de Central, Sergipe e CSA. A última partida da Cobra Coral foi perante os alagoanos, no empate em 2x2 no Arruda, no dia 9 de agosto.

Levando em consideração apenas o retorno ao Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz ficou 157 dias sem jogar, regressando no dia 13 de janeiro, no triunfo por 2x1 diante do Sete de Setembro, no Gigante do Agreste. Acontece que, antes, o Tricolor disputou a Copa Pernambuco, iniciando a competição no dia 12 de setembro.



147 dias de pausa

Em 2018, na Série C, o Santa encerrou sua participação no dia 26 de agosto, na segunda fase, ao ser eliminado pelo Operário-PR. Só retornou aos gramados no dia 20 de janeiro de 2019, no Pernambucano, ao derrotar o América por 3x0, na Arena de Pernambuco. Um hiato de 147 dias.

Em 2019, nova despedida precoce na Série C, no dia 24 de agosto, nos Aflitos, ao perder do Náutico por 3x1. O retorno ao Estadual só ocorreu dia 18 de janeiro, ao ganhar por 3x0 do Petrolina, no Arruda. Novamente 147 dias de “férias” forçadas.

