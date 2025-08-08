A- A+

Futebol Cabo cita "passo a passo" do Santa para avançar na Série D e diz que "ano não vai acabar no sábado" Tricolor enfrenta o Sergipe, às 17h, na Arena de Pernambuco, pelo duelo de volta da segunda fase

Marcelo Cabo definiu o que o Santa Cruz precisa fazer para avançar para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Por etapas e enxergando o confronto como a metade final de um "mata-mata de 180 minutos", o treinador demonstrou confiança diante do Sergipe, neste sábado (9), na Arena de Pernambuco, pela volta da segunda fase. Na ida, o Gipão ganhou por 2x1, no Batistão.

"Primeiro passo é não tomar o 3x1. O segundo passo é empatar o jogo. Terceiro passo é virar. Contextualizei essa partida como se tivéssemos no intervalo de um jogo. Um mata-mata de 180 minutos. Precisamos ser contundentes, impositivos dentro de casa. Tenho oito jogos (como mandante), com seis vitórias, um empate e uma derrota, sendo essa com um a menos. Nosso saldo é positivo em casa e queremos levar isso para o jogo", afirmou o treinador, não escondendo a ansiedade para o duelo.

"Esse jogo é a razão da minha insônia semanal. Eu tenho acordado muito antes do que eu acordo normalmente. Eu já comecei a vivenciar esse jogo. Não adianta mudar a peça, mudar o sistema, se a gente não mudar a atitude. Nosso torcedor pode ter certeza que vai ver o Santa com uma atitude diferente", pontuou.

Quanto à escalação, o técnico Marcelo Cabo não revelou o time titular e evitou definir a grande dúvida da semana, entre Rokenedy e Felipe Alves no gol. Vale citar que o Tricolor terá o retorno do meia Renato, que cumpriu suspensão automática, e do lateral-direito Toty, recuperado de lesão. Além disso, o atacante Ariel se recuperou de dores musculares e também se colocou à disposição para o confronto.

"Sei que, se não buscar o objetivo no sábado, o ano acaba. Mas o ano não vai acabar. Vamos reverter esse quadro. Sabemos o tamanho da responsabilidade, mas estamos convictos do que a gente trabalhou durante a semana", frisou.

Veja também