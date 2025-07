A- A+

Futebol Santa e Central com datas e horários definidos dos jogos da segunda fase da Série D; confira Cobra Coral encara o Sergipe, enquanto a Patativa terá pela frente o Lagarto na etapa que antecede as oitavas de final

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou nesta terça-feira (29) a data e os horários dos jogos da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O Santa Cruz enfrenta o Sergipe, enquanto o Central encara o Lagarto.

Na tabela, o Santa Cruz fará o jogo de ida no próximo domingo (3), no Batistão. A volta está marcada para o dia 10 de agosto, no Arruda. Ambos os confrontos serão às 17h.

O Santa, porém, ainda pode solicitar mudança junto à CBF e passar o local do segundo jogo para a Arena de Pernambuco - alteração que provavelmente acontecerá, assim como foi na rodada final da primeira fase, perante o Treze.

Já o Central joga a primeira partida em casa, também no domingo (3), mas às 16h. A volta será no domingo seguinte, às 16h, no Barretão.

